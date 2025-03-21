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Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу

Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу - 21.03.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением создать для волонтеров... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T04:21+0300

2025-03-21T04:21+0300

2025-03-21T04:21+0300

экономика

общество

россия

сергей миронов

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением создать для волонтеров специальной военной операции кадровую программу под названием "Время героев. Волонтеры", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения новой программы для участия волонтеров, назвав ее "Время героев. Волонтеры" и обеспечив равные условия для всех, кто, независимо от формального статуса, внес существенный вклад в выполнение задач специальной военной операции", - сказано в письме. В документе Миронов отметил, что с 1 марта 2024 года реализуется программа "Время героев" для подготовки управленцев из числа участников СВО, и они проходят обучение современным методам управления, командной работе и личностному развитию. По его словам, программа пользуется высокой популярностью – на второй этап поступило более 65,5 тысячи заявок. Однако лидер эсеров подчеркнул, что в поддержку бойцов значительный вклад внесли и волонтеры, доставляя гуманитарную помощь, работая в прифронтовых районах и помогая мирному населению, и, учитывая их роль, целесообразно создать для них аналогичную программу подготовки кадрового резерва. Депутат Госдумы для участия в ней предложил установить критерии: гражданство РФ, высшее образование, опыт управления, наличие наград за помощь фронту, статус волонтера, отсутствие судимости и подтвержденный опыт работы в зоне СВО. Он считает, что расширение программы позволит привлечь людей с разным опытом, укрепляя систему госуправления. "Убеждён, что создание программы "Время героев. Волонтёры" для волонтёров специальной военной операции позволит создать более широкий и не менее качественный кадровый резерв. Он будет состоять из людей, обладающих не только управленческими навыками, но и высокой степенью ответственности, стрессоустойчивости и готовности работать в самых сложных условиях", – сказал Миронов РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, сергей миронов, владимир путин