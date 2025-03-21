https://1prime.ru/20250321/mongoliya-856001980.html

Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток"

Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток" - 21.03.2025, ПРАЙМ

Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток"

Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2", сообщили в... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T18:36+0300

2025-03-21T18:36+0300

2025-03-21T18:36+0300

энергетика

россия

монголия

сила сибири 2

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/26/841332662_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e26900ed296e617732928257e4b29e23.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2", сообщили в Минэнерго РФ. Обсуждение строительства газопровода прошло в рамках рабочей встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом. "Проект уже получил одобрение госэкспертизы Монголии", - говорится в сообщении. Глава Минэнерго отметил, что строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2024 года сообщал, что проект газопровода "Союз Восток" проходит государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. Проектно-изыскательные работы идут согласно графику, заявлял Путин. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.

https://1prime.ru/20250217/mongoliya-855000789.html

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, монголия, сила сибири 2, газ