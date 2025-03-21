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Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток" - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток"
Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток" - 21.03.2025, ПРАЙМ
Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток"
Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2", сообщили в... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T18:36+0300
2025-03-21T18:36+0300
энергетика
россия
монголия
сила сибири 2
газ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2", сообщили в Минэнерго РФ. Обсуждение строительства газопровода прошло в рамках рабочей встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом. "Проект уже получил одобрение госэкспертизы Монголии", - говорится в сообщении. Глава Минэнерго отметил, что строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2024 года сообщал, что проект газопровода "Союз Восток" проходит государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. Проектно-изыскательные работы идут согласно графику, заявлял Путин. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.
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россия, монголия, сила сибири 2, газ
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Сила Сибири 2, Газ
18:36 21.03.2025
 
Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток"

Минэнерго РФ: госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2", сообщили в Минэнерго РФ.
Обсуждение строительства газопровода прошло в рамках рабочей встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом.
"Проект уже получил одобрение госэкспертизы Монголии", - говорится в сообщении.
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Глава Минэнерго отметил, что строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2024 года сообщал, что проект газопровода "Союз Восток" проходит государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. Проектно-изыскательные работы идут согласно графику, заявлял Путин.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.
 
ЭнергетикаРОССИЯМОНГОЛИЯСила Сибири 2Газ
 
 
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