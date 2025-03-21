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МТС запустила на Дальнем Востоке первые отечественные базовые станции - 21.03.2025, ПРАЙМ
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МТС запустила на Дальнем Востоке первые отечественные базовые станции
МТС запустила на Дальнем Востоке первые отечественные базовые станции - 21.03.2025, ПРАЙМ
МТС запустила на Дальнем Востоке первые отечественные базовые станции
МТС запустила в четырех регионах Дальнего Востока первые отечественные базовые станции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "МТС" в регионах ДФО Анна... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T04:42+0300
2025-03-21T04:42+0300
россия
экономика
амурская область
дальний восток
хабаровский край
мтс
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - ПРАЙМ. МТС запустила в четырех регионах Дальнего Востока первые отечественные базовые станции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "МТС" в регионах ДФО Анна Пушкина. "МТС сообщает об успешном запуске в эфир первых российских базовых станций "Иртея" в четырех дальневосточных регионах. Новое телеком-оборудование стандарта LTE установлено в населенных пунктах Бурятии, Амурской области, Приморского и Хабаровского края", - сообщила Пушкина. По ее словам, первыми на Дальнем Востоке протестировали работу отечественного LTE жители сел Барано-Оренбургское в Приморском крае, Новинка в Амурской области, Галичный в Хабаровском крае, Дутулур, Ехэ-Цакир и Турунтаево в Республике Бурятия. До конца первого квартала 2025 года будет запущено еще 25 российских базовых станций в Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО. "Всего до конца 2025 года будет запущено 1000 базовых станций в 37 регионах России", - сообщила Пушкина. Первые базовые станции "Иртея" заработали в сети МТС в России в декабре 2024 года.
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россия, амурская область, дальний восток, хабаровский край, мтс
РОССИЯ, Экономика, Амурская область, Дальний Восток, Хабаровский край, МТС
04:42 21.03.2025
 
МТС запустила на Дальнем Востоке первые отечественные базовые станции

МТС запустила в четырех регионах Дальнего Востока первые отечественные базовые станции

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - ПРАЙМ. МТС запустила в четырех регионах Дальнего Востока первые отечественные базовые станции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "МТС" в регионах ДФО Анна Пушкина.
"МТС сообщает об успешном запуске в эфир первых российских базовых станций "Иртея" в четырех дальневосточных регионах. Новое телеком-оборудование стандарта LTE установлено в населенных пунктах Бурятии, Амурской области, Приморского и Хабаровского края", - сообщила Пушкина.
По ее словам, первыми на Дальнем Востоке протестировали работу отечественного LTE жители сел Барано-Оренбургское в Приморском крае, Новинка в Амурской области, Галичный в Хабаровском крае, Дутулур, Ехэ-Цакир и Турунтаево в Республике Бурятия. До конца первого квартала 2025 года будет запущено еще 25 российских базовых станций в Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО.
"Всего до конца 2025 года будет запущено 1000 базовых станций в 37 регионах России", - сообщила Пушкина.
Первые базовые станции "Иртея" заработали в сети МТС в России в декабре 2024 года.
 
ЭкономикаРОССИЯАмурская областьДальний ВостокХабаровский крайМТС
 
 
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