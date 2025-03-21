https://1prime.ru/20250321/mts-855979673.html

МТС запустила на Дальнем Востоке первые отечественные базовые станции

МТС запустила на Дальнем Востоке первые отечественные базовые станции - 21.03.2025, ПРАЙМ

МТС запустила на Дальнем Востоке первые отечественные базовые станции

МТС запустила в четырех регионах Дальнего Востока первые отечественные базовые станции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "МТС" в регионах ДФО Анна... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T04:42+0300

2025-03-21T04:42+0300

2025-03-21T04:42+0300

россия

экономика

амурская область

дальний восток

хабаровский край

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855979673.jpg?1742521340

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - ПРАЙМ. МТС запустила в четырех регионах Дальнего Востока первые отечественные базовые станции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "МТС" в регионах ДФО Анна Пушкина. "МТС сообщает об успешном запуске в эфир первых российских базовых станций "Иртея" в четырех дальневосточных регионах. Новое телеком-оборудование стандарта LTE установлено в населенных пунктах Бурятии, Амурской области, Приморского и Хабаровского края", - сообщила Пушкина. По ее словам, первыми на Дальнем Востоке протестировали работу отечественного LTE жители сел Барано-Оренбургское в Приморском крае, Новинка в Амурской области, Галичный в Хабаровском крае, Дутулур, Ехэ-Цакир и Турунтаево в Республике Бурятия. До конца первого квартала 2025 года будет запущено еще 25 российских базовых станций в Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО. "Всего до конца 2025 года будет запущено 1000 базовых станций в 37 регионах России", - сообщила Пушкина. Первые базовые станции "Иртея" заработали в сети МТС в России в декабре 2024 года.

амурская область

дальний восток

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, амурская область, дальний восток, хабаровский край, мтс