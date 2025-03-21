https://1prime.ru/20250321/nagrada-855984322.html

Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного - 21.03.2025, ПРАЙМ

Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T09:55+0300

2025-03-21T09:55+0300

2025-03-21T09:55+0300

общество

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича",- говорится в документе. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.

https://1prime.ru/20250320/lavrov-855967221.html

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общество , сергей лавров, владимир путин