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Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного - 21.03.2025, ПРАЙМ
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T09:55+0300
2025-03-21T09:55+0300
общество
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича",- говорится в документе. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.
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общество , сергей лавров, владимир путин
Общество , Сергей Лавров, Владимир Путин
09:55 21.03.2025
 
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича",- говорится в документе.
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.
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