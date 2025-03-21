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ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн за 10 лет, заявили в Белом доме
ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн за 10 лет, заявили в Белом доме - 21.03.2025, ПРАЙМ
ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн за 10 лет, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме советника главы Объединенных Арабских Эмиратов по нацбезопасности Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, ОАЭ обязались... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T18:34+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме советника главы Объединенных Арабских Эмиратов по нацбезопасности Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, ОАЭ обязались инвестировать 1,4 триллиона долларов в экономику Соединенных Штатов за 10 лет, сообщает пресс-служба администрации американского президента. "После встречи ОАЭ с гордостью взяли на себя обязательство по десятилетней инвестиционной программе в размере 1,4 триллиона долларов в Соединенных Штатах", - сказано в сообщении Белого дома. Уточняется, что "новая программа существенно увеличит нынешние инвестиции ОАЭ в экономику США, инфраструктуру искусственного интеллекта, полупроводники, энергетику и американское производство".
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Экономика, ОАЭ, США, Мировая экономика, Дональд Трамп
ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн за 10 лет, заявили в Белом доме
Белый дом: ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн за десять лет
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме советника главы Объединенных Арабских Эмиратов по нацбезопасности Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, ОАЭ обязались инвестировать 1,4 триллиона долларов в экономику Соединенных Штатов за 10 лет, сообщает пресс-служба администрации американского президента.
"После встречи ОАЭ с гордостью взяли на себя обязательство по десятилетней инвестиционной программе в размере 1,4 триллиона долларов в Соединенных Штатах", - сказано в сообщении Белого дома.
Уточняется, что "новая программа существенно увеличит нынешние инвестиции ОАЭ в экономику США, инфраструктуру искусственного интеллекта, полупроводники, энергетику и американское производство".
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