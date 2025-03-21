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РИА: фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета бикини

РИА: фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета бикини - 21.03.2025, ПРАЙМ

РИА: фитнес-клубу в Петербурге вынесли предостережение из-за запрета бикини

Фитнес-клубу Fitness Plaza в Санкт-Петербурге было вынесено предостережение после того, как в этом учреждении от женщин при посещении бассейна требовали... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T20:00+0300

2025-03-21T20:00+0300

2025-03-21T20:00+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – ПРАЙМ. Фитнес-клубу Fitness Plaza в Санкт-Петербурге было вынесено предостережение после того, как в этом учреждении от женщин при посещении бассейна требовали отказываться от бикини, тогда как среди рекомендаций был мусульманский купальник буркини, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как указано в документе, копия которого есть в распоряжении редакции, предостережение адресовано гендиректору компании Анару Раджаб оглы Амирсланову. В предостережении говорится о недопустимости нарушения требований федерального законодательства в сфере межнациональных отношений. Кроме того, там разъясняется, что в случае нарушения закона лицо может быть привлечено к административной ответственности по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация). Также указано, что "установление в светском государстве ограничений на использование плавательной одежды определенного вида и рекомендаций использования буркини" создает условия для нарушения прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от национальности и отношения к религии. Как подчеркивается, это "недопустимо и влечет возникновение социальной напряженности". На прямую линию на телеканале "Санкт-Петербург" с вице-губернатором Игорем Потапенко поступил вопрос. Местный житель просил оценить законность введения в ряде городских фитнес-клубов требований использовать буркини и не носить бикини. Потапенко уточнил у телезрителя, в каком именно фитнес-клубе есть такие ограничения. По оценке вице-губернатора, этому заведению может грозить наказание "вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел". Как выяснилось, имелся в виду фитнес-клуб Fitness Plaza. Там на информационных стендах была вывешена информация о внутренних правилах посещения. В частности, в правилах указывалось, что есть ограничения на посещение женщинами бассейна в бикини, в стрингах, микрокини, бандо и неслитных купальниках с юбкой. При этом разрешается посещение в буркини - то есть купальном костюме, которые используются в мусульманских странах.

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санкт-петербург, бизнес, общество , фитнес