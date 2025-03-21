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"Видно по глазам". Орбан раскрыл, о чем думают лидеры ЕС насчет Украины

"Видно по глазам". Орбан раскрыл, о чем думают лидеры ЕС насчет Украины - 21.03.2025, ПРАЙМ

"Видно по глазам". Орбан раскрыл, о чем думают лидеры ЕС насчет Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС почувствовал в настроениях европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T11:42+0300

2025-03-21T11:42+0300

2025-03-21T11:42+0300

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БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС почувствовал в настроениях европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте."Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС - ред.) было плохим решением. Венгры были правы", - рассказал министр в эфире радио Kossuth. По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС стало бы "крахом" для европейской экономики. Он отметил, что ситуация с приемом Украины "улучшается", так как всё больше стран осознают негативные экономические последствия.Он также напомнил, что Венгрия организует опрос населения по вопросу вступления Украины в ЕС, в то время как в других странах такого не делают. "Но теперь, когда экономический вес и последствия вопроса о вступлении Украины становятся все более очевидными, я думаю, что народы Европы в каждой стране потребуют, чтобы их услышали", - отметил венгерский премьер. Ранее Орбан заявлял о планах Брюсселя принять Украину в ЕС до 2030 года, но подчеркнул, что решающее слово остается за Венгрией. По его словам, ЕС стремится не помочь Украине, а колонизировать её, в то время как Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины.После саммите ЕС 6 марта Орбан объявил о проведении национального опроса в Венгрии по вопросу вступления Украины в Евросоюз, подчеркнув необходимость предварительного обсуждения этого вопроса перед принятием решений о финансовой поддержке Украины.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит никаких шагов по приему Украины в ЕС до восстановления прав венгерской общины в Закарпатье. Он также отметил важность единогласного одобрения при принятии новых членов в ЕС и НАТО.

https://1prime.ru/20250315/orban-855815830.html

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украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, нато, ес, киев