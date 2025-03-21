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Поставки чугуна из России в ЕС в январе выросли в 12 раз

Поставки чугуна из России в ЕС в январе выросли в 12 раз - 21.03.2025, ПРАЙМ

Поставки чугуна из России в ЕС в январе выросли в 12 раз

Поставки чугуна, используемого для производства стали, из России в Евросоюз в январе выросли более чем в 12 раз в годовом выражении - до исторического... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T03:47+0300

2025-03-21T03:47+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Поставки чугуна, используемого для производства стали, из России в Евросоюз в январе выросли более чем в 12 раз в годовом выражении - до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Месячные объемы покупок Евросоюзом передельного чугуна из России в январе достигли максимальных с 1999 года 175,95 миллиона евро (более ранней статистики нет). К январю прошлого года объемы поставок выросли в 12,5 раза. В октябре и ноябре 2024 года ЕС не импортировал из России этот вид чугуна, а в декабре объем закупок был нетипично малым - лишь 266,7 тысячи евро. За весь год его было приобретено на 420,6 миллиона евро. При этом по итогам января Россия осталась основным поставщиком такого чугуна в ЕС. Также союз активно покупал его у Бразилии (15,2 миллиона евро), Украины (6,7 миллиона), ЮАР (6,6 миллиона) и ОАЭ (1,2 миллиона). Среди других позиций экспорта черных металлов из России ЕС интересовали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали – объем закупок за месяц составил 132,5 миллиона евро, продукты прямого восстановления железной руды - 14,9 миллиона, разные формы легированных сталей - 9,8 миллиона, а также отходы черных металлов - 357,4 тысячи и плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной от 60 сантиметров - 287,3 тысячи евро. Всего за январь ЕС купил у РФ железа и стали на 333,9 миллиона евро. Таким образом, Россия поднялась на 7-е место в общем импорте Евросоюза с 9-го в прошлом январе. В топ-5 поставщиков вошли Китай (500,9 миллиона евро), Южная Корея (477,2 миллиона), Тайвань (427,1 миллиона), Вьетнам (426 миллионов) и Турция (425,5 миллиона).

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промышленность, бразилия, украина, юар, ес, евростат