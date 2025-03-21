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Правительство утвердило правила выплаты ветеранам
Правительство утвердило правила выплаты ветеранам - 21.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило правила выплаты ветеранам
Добавлены подробности (3-4 абзацы) | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T00:01+0300
2025-03-21T00:01+0300
2025-03-21T00:01+0300
общество
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Добавлены подробности (3-4 абзацы)
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила единовременной выплаты ветеранам в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в тексте постановления.
Отмечается, что гражданам, которые имеют право получить выплату по нескольким основаниям, будет начислена та, которая предполагает более высокий размер.
Согласно документу, выплата будет осуществлена в апреле - мае 2025 года. Она начисляется автоматически, за исключением случаев, когда у властей нет необходимых документов, подтверждающих право российского гражданина на соответствующую выплату. В этом случае выплата осуществляется "на основании заявления и представления документов, подтверждающих правовой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в апреле - мае 2025 года в честь 80-летия Победы. Выплату 80 тысяч рублей получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз. Труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей.
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общество , рф, москва, михаил мишустин, владимир путин
Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Правительство утвердило правила выплаты ветеранам
Правительство утвердило правила выплаты ветеранам в связи с 80-й годовщиной Победы
Добавлены подробности (3-4 абзацы)
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила единовременной выплаты ветеранам в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в тексте постановления.
Отмечается, что гражданам, которые имеют право получить выплату по нескольким основаниям, будет начислена та, которая предполагает более высокий размер.
Согласно документу, выплата будет осуществлена в апреле - мае 2025 года. Она начисляется автоматически, за исключением случаев, когда у властей нет необходимых документов, подтверждающих право российского гражданина на соответствующую выплату. В этом случае выплата осуществляется "на основании заявления и представления документов, подтверждающих правовой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в апреле - мае 2025 года в честь 80-летия Победы. Выплату 80 тысяч рублей получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз. Труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей.