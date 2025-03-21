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Кирилл Полишкин и команда профессионалов российского финансового сектора основали инвестиционную группу под брендом "ПСК-Решения"

Кирилл Полишкин и команда профессионалов российского финансового сектора основали инвестиционную группу под брендом "ПСК-Решения" - 21.03.2025, ПРАЙМ

Кирилл Полишкин и команда профессионалов российского финансового сектора основали инвестиционную группу под брендом "ПСК-Решения"

– Кирилл Полишкин, инвестиционный банкир, стоявший у истоков создания Сбербанк CIB в 2012 году, вместе с командой единомышленников в лице Андрея Гончаренко и... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T10:00+0300

2025-03-21T10:00+0300

2025-03-21T09:59+0300

пресс-релизы

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Пресс-релиз. Москва, 21 марта 2025 года – Кирилл Полишкин, инвестиционный банкир, стоявший у истоков создания Сбербанк CIB в 2012 году, вместе с командой единомышленников в лице Андрея Гончаренко и Сергея Нунупарова основали инвестиционную группу под брендом "ПСК-Решения".Деятельность группы "ПСК-Решения" фокусируется на крупнейших проектах в сфере прямых инвестиций, сделок M&A, реструктуризаций и привлечения долгового финансирования. Одним из важнейших направлений работы группы является оказание профессиональных услуг в области антикризисного управления крупных российских публичных и частных компаний. География проектов группы охватывает ключевые регионы присутствия ее клиентов и партнеров и выходит за пределы РФ.Стратегическим развитием группы вместе с Кириллом Полишкиным занимаются Андрей Гончаренко, также выходец из Cбербанк CIB, и Сергей Нунупаров, ранее работавшие в Alvarez & Marsal. Андрей занял пост заместителя генерального директора и обеспечивает контроль и операционное управление инвестиционными активами группы. Сергей в должности управляющего директора возглавил работу по ключевым проектам в сфере слияний и поглощений и реструктуризаций.С марта 2025 года к команде присоединился Анатолий Дмитриенко, занимавший ключевые позиции в Сбербанке на протяжении более двадцати лет, двенадцать из которых – в Сбербанк CIB. Анатолий будет отвечать за стратегию, процессы и риски в должности заместителя генерального директора.За плечами команды "ПСК-Решения" многолетний опыт работы в ведущих российских инвестиционных банках и международных консалтинговых компаниях. Участниками команды совокупно реализовано несколько сот проектов и сделок в области инвестиций, реструктуризаций, привлечения финансирования для крупнейших компаний на Российском и международном рынках. С момента основания компании команда реализовала более 20 инвестиционно-банковских сделок, включая покупку машиностроительных заводов Caterpillar Тосно, на общую сумму более 500 млрд рублей.“Я горжусь тем, что нам удалось собрать команду профессионалов с уникальной экспертизой в финансах, корпоративном управлении и стратегии, которые как нельзя лучше понимают потребности клиентов и предлагают нестандартные решения, ориентированные на результат. Мы строим бизнес, основанный на доверии, долгосрочном партнерстве и эффективных стратегиях, способных выдерживать вызовы турбулентного рынка”, - сообщил Кирилл Полишкин, партнер и генеральный директор инвестиционной группы “ПСК-Решения”.

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пресс-релизы