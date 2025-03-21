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Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 1846,7 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 1846,7 рубля за тонну - 21.03.2025, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 1846,7 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 26 марта по 1 апреля снизится до 1846,7 рубля за тонну, на ячмень - до 206,8 рубля, а на кукурузу - до 1202,5... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T19:50+0300

2025-03-21T19:50+0300

2025-03-21T19:50+0300

экономика

пошлины

сельское хозяйство

минсельхоз

пшеница

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 26 марта по 1 апреля снизится до 1846,7 рубля за тонну, на ячмень - до 206,8 рубля, а на кукурузу - до 1202,5 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 245,2 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - при цене 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 19 по 25 марта, составляет 2403 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 761,9 рубля за тонну, кукурузы - 1803,6 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250320/pshenitsa-855957693.html

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пошлины, сельское хозяйство, минсельхоз, пшеница