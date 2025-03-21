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"Безумие". В Раде раскритиковали предложение Зеленского передать США ЗАЭС

"Безумие". В Раде раскритиковали предложение Зеленского передать США ЗАЭС - 21.03.2025, ПРАЙМ

"Безумие". В Раде раскритиковали предложение Зеленского передать США ЗАЭС

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал "безумием" возможное предложение Владимира... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T12:57+0300

2025-03-21T12:57+0300

2025-03-21T12:57+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал "безумием" возможное предложение Владимира Зеленского о передаче украинских АЭС под управление США.Ранее Financial Times сообщила, что США добиваются расширения доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам Украины, включая контроль над украинскими АЭС."Это безумие. Зеленский действительно предложил Трампу наши атомные станции", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" ранее писало, что предложение о контроле над Запорожской АЭС могло спровоцировать обсуждение в Вашингтоне идеи включения всех украинских АЭС в зону американских интересов. Госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявляли, что американская сторона могла бы помогать Украине в эксплуатации АЭС, а "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой".Зеленский, в свою очередь, утверждал, что с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача всех украинских станций под управление США.

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