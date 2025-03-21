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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых - 21.03.2025, ПРАЙМ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на текущем уровне, говорится в сообщении регулятора. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T13:32+0300

2025-03-21T13:32+0300

2025-03-21T13:56+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил ключевую ставку на текущем уровне, говорится в сообщении регулятора."Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — указано в релизе.Как пояснили в ЦБ, инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает потенциал расширения предложения.В Банке России ожидают, что жесткость кредитно-денежной политики позволит вернуть инфляцию к целевым показателям в 2026 году.Кроме того, ЦБ в заявлении по ключевой ставке изменил сигнал по дальнейшим шагам — теперь будет рассматривать вопрос о повышении в случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции.

https://1prime.ru/20250321/stavka-855991594.html

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финансы, банки, россия, банк россия, ключевая ставка