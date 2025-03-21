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Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина
Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина - 21.03.2025, ПРАЙМ
Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина
Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:26+0300
2025-03-21T15:27+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
эльвира набиуллина
ключевая ставка
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, ключевая ставка
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, ключевая ставка
15:26 21.03.2025 (обновлено: 15:27 21.03.2025)
 
Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что снижение ставки не обсуждалось

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
"Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Российские банки продолжили снижать ставки по вкладам
14:54
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФЭльвира Набиуллинаключевая ставка
 
 
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