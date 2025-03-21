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Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина

Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина - 21.03.2025, ПРАЙМ

Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина

Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T15:26+0300

2025-03-21T15:26+0300

2025-03-21T15:27+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

эльвира набиуллина

ключевая ставка

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

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финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, ключевая ставка