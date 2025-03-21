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Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина
Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина - 21.03.2025, ПРАЙМ
Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина
Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:26+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, ключевая ставка
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, ключевая ставка
Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что снижение ставки не обсуждалось
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сегодня не обсуждал снижение ключевой ставки, ожидать этого можно будет только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее в пятницу ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
"Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось, и ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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