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РФ пятый месяц подряд остается главным поставщиком алюминия в Южную Корею

РФ пятый месяц подряд остается главным поставщиком алюминия в Южную Корею - 21.03.2025, ПРАЙМ

РФ пятый месяц подряд остается главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Россия в феврале пятый месяц подряд оставалась главным поставщиком алюминия в Южную Корею - последний раз такое было в 2012 году, следует из расчетов РИА... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T04:15+0300

2025-03-21T04:15+0300

2025-03-21T04:15+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале пятый месяц подряд оставалась главным поставщиком алюминия в Южную Корею - последний раз такое было в 2012 году, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. Южная Корея в конце зимы закупила у России 37,6 тысячи тонн необработанного алюминия на 105,5 миллиона долларов. За год поставки выросли почти на 40% в физическом и в 1,7 раза в денежном выражении. В результате Россия пятый месяц подряд остается основным источником алюминия для Южной Кореи. Последний раз российские компании долгое время были лидерами по экспорту этого металла в азиатскую страну более 12 лет назад - с октября 2011 по ноябрь 2012 года. Австралия, главный российский конкурент на южнокорейском рынке, осталась второй, при этом ее поставки за месяц уменьшились на 7,8% и составили 28,5 тысячи тонн. Для Австралии рынок Южной Кореи является главным - в прошлом году туда ушло четверть всех поставок. После того как США, которые в прошлом году потребляли примерно 5% австралийского алюминия, ввели тарифы на импорт этого металла, борьба за местный рынок сильно обострится. Неожиданно в тройку лидеров поднялась Малайзия, которая последние несколько месяцев уступала Индии. Малайзийские компании в феврале нарастили экспорт вдвое - до 12,7 тысячи тонн, а индийские, наоборот, сократили их на четверть - до 11,8 тысячи тонн. Пятерку замкнул Катар, который увеличил экспорт на 40% - до 9,1 тысячи тонн.

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россия, мировая экономика, южная корея, австралия, москва