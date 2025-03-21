https://1prime.ru/20250321/rf-855979300.html
РФ пятый месяц подряд остается главным поставщиком алюминия в Южную Корею
РФ пятый месяц подряд остается главным поставщиком алюминия в Южную Корею - 21.03.2025, ПРАЙМ
РФ пятый месяц подряд остается главным поставщиком алюминия в Южную Корею
Россия в феврале пятый месяц подряд оставалась главным поставщиком алюминия в Южную Корею - последний раз такое было в 2012 году, следует из расчетов РИА... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T04:15+0300
2025-03-21T04:15+0300
2025-03-21T04:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
австралия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855979300.jpg?1742519705
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале пятый месяц подряд оставалась главным поставщиком алюминия в Южную Корею - последний раз такое было в 2012 году, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.
Южная Корея в конце зимы закупила у России 37,6 тысячи тонн необработанного алюминия на 105,5 миллиона долларов. За год поставки выросли почти на 40% в физическом и в 1,7 раза в денежном выражении.
В результате Россия пятый месяц подряд остается основным источником алюминия для Южной Кореи. Последний раз российские компании долгое время были лидерами по экспорту этого металла в азиатскую страну более 12 лет назад - с октября 2011 по ноябрь 2012 года.
Австралия, главный российский конкурент на южнокорейском рынке, осталась второй, при этом ее поставки за месяц уменьшились на 7,8% и составили 28,5 тысячи тонн. Для Австралии рынок Южной Кореи является главным - в прошлом году туда ушло четверть всех поставок. После того как США, которые в прошлом году потребляли примерно 5% австралийского алюминия, ввели тарифы на импорт этого металла, борьба за местный рынок сильно обострится.
Неожиданно в тройку лидеров поднялась Малайзия, которая последние несколько месяцев уступала Индии. Малайзийские компании в феврале нарастили экспорт вдвое - до 12,7 тысячи тонн, а индийские, наоборот, сократили их на четверть - до 11,8 тысячи тонн. Пятерку замкнул Катар, который увеличил экспорт на 40% - до 9,1 тысячи тонн.
южная корея
австралия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, южная корея, австралия, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, МОСКВА
РФ пятый месяц подряд остается главным поставщиком алюминия в Южную Корею
Россия пятый месяц подряд остается главным поставщиком алюминия в Южную Корею
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале пятый месяц подряд оставалась главным поставщиком алюминия в Южную Корею - последний раз такое было в 2012 году, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.
Южная Корея в конце зимы закупила у России 37,6 тысячи тонн необработанного алюминия на 105,5 миллиона долларов. За год поставки выросли почти на 40% в физическом и в 1,7 раза в денежном выражении.
В результате Россия пятый месяц подряд остается основным источником алюминия для Южной Кореи. Последний раз российские компании долгое время были лидерами по экспорту этого металла в азиатскую страну более 12 лет назад - с октября 2011 по ноябрь 2012 года.
Австралия, главный российский конкурент на южнокорейском рынке, осталась второй, при этом ее поставки за месяц уменьшились на 7,8% и составили 28,5 тысячи тонн. Для Австралии рынок Южной Кореи является главным - в прошлом году туда ушло четверть всех поставок. После того как США, которые в прошлом году потребляли примерно 5% австралийского алюминия, ввели тарифы на импорт этого металла, борьба за местный рынок сильно обострится.
Неожиданно в тройку лидеров поднялась Малайзия, которая последние несколько месяцев уступала Индии. Малайзийские компании в феврале нарастили экспорт вдвое - до 12,7 тысячи тонн, а индийские, наоборот, сократили их на четверть - до 11,8 тысячи тонн. Пятерку замкнул Катар, который увеличил экспорт на 40% - до 9,1 тысячи тонн.