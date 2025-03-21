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Глава РФПИ ждет сигнала на снижение ставки Банка России

Глава РФПИ ждет сигнала на снижение ставки Банка России - 21.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ ждет сигнала на снижение ставки Банка России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T14:02+0300

2025-03-21T14:02+0300

2025-03-21T14:02+0300

экономика

кирилл дмитриев

банк россия

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финансы

россия

ставка банка россии

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ждет сигналов на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, поскольку это важно для инвестиций и экономического роста. "ЦБ вновь оставил ставку без изменений. Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Ждем сигналов на снижение - это критично для инвестиций и в целом для экономического роста", - говорится в Telegram-канале Дмитриева. ЦБ РФ в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.

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кирилл дмитриев, банк россия, рфпи, финансы, россия, ставка банка россии