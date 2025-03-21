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Глава РФПИ ждет сигнала на снижение ставки Банка России
Глава РФПИ ждет сигнала на снижение ставки Банка России - 21.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ ждет сигнала на снижение ставки Банка России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:02+0300
2025-03-21T14:02+0300
2025-03-21T14:02+0300
экономика
кирилл дмитриев
банк россия
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ждет сигналов на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, поскольку это важно для инвестиций и экономического роста. "ЦБ вновь оставил ставку без изменений. Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Ждем сигналов на снижение - это критично для инвестиций и в целом для экономического роста", - говорится в Telegram-канале Дмитриева. ЦБ РФ в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
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кирилл дмитриев, банк россия, рфпи, финансы, россия, ставка банка россии
Экономика, Кирилл Дмитриев, банк Россия, РФПИ, Финансы, РОССИЯ, ставка Банка России
Глава РФПИ ждет сигнала на снижение ставки Банка России
Глава РФПИ: сигнал на снижение ставки ЦБ был бы важен для инвестиций и роста
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ждет сигналов на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, поскольку это важно для инвестиций и экономического роста.
"ЦБ вновь оставил ставку без изменений. Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Ждем сигналов на снижение - это критично для инвестиций и в целом для экономического роста", - говорится в Telegram-канале Дмитриева.
ЦБ РФ в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
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