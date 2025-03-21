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Роскомнадзор взыскал с Google 13,4 миллиарда рублей штрафа

Роскомнадзор взыскал с Google 13,4 миллиарда рублей штрафа - 21.03.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор взыскал с Google 13,4 миллиарда рублей штрафа

Федеральная служба судебных приставов России взыскала с 2021 года с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафа, это только 40% от общей суммы штрафов за... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T06:15+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов России взыскала с 2021 года с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафа, это только 40% от общей суммы штрафов за нарушение законодательства РФ, рассказали газете "Известия" в пресс-службе Роскомнадзора. В феврале в Роскомнадзоре сообщали РИА Новости, что российские суды в 2024 году оштрафовали американскую Google LLC четыре раза, а общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей. При этом в декабре прошлого года в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что сумма штрафов, наложенных российским судом на компанию Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей. "Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО "Гугл" (российская дочерняя компания Google) 13,4 миллиарда рублей - это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства... Общая сумма взысканий, наложенных на компанию Google LLC, составляет 32,8 миллиарда рублей", - пишет газета со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Позднее Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. "Два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 годах, ФССП взыскала в полном объеме: более 7,2 миллиарда рублей и более 4,6 миллиарда рублей соответственно, а из штрафа на сумму более 21 миллиарда рублей, назначенного в 2022 году, взыскано более 1,5 миллиарда рублей", - добавляет газета со ссылкой на ведомство.

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технологии, россия, рф, роскомнадзор, гугл, youtube