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Рубль почти не реагирует на решение Центробанка по ставке - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Рубль почти не реагирует на решение Центробанка по ставке
Рубль почти не реагирует на решение Центробанка по ставке - 21.03.2025, ПРАЙМ
Рубль почти не реагирует на решение Центробанка по ставке
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже по-прежнему прибавляет несколько копеек, следует из данных торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T13:40+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже по-прежнему прибавляет несколько копеек, следует из данных торгов.Курс юаня расчетами "завтра" на 13.40 мск повышался на 8 копеек, до 11,58 рубля.ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд. ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, регулятор изменил сигнал: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
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курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, рынки, финансы, банк россии
Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курсы валют, Рынки, Финансы, Банк России
13:40 21.03.2025 (обновлено: 13:46 21.03.2025)
 
Рубль почти не реагирует на решение Центробанка по ставке

Рубль спокойно реагирует на решение Центробанка по ставке

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку: юань на Московской бирже по-прежнему прибавляет несколько копеек, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.40 мск повышался на 8 копеек, до 11,58 рубля.
ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд. ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, регулятор изменил сигнал: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
 
Курс доллара к рублю ЦБ РФКурсы валютРынкиФинансыБанк России
 
 
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