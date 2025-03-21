https://1prime.ru/20250321/rubl-855996506.html
В ЦБ объяснили, с чем связаны значительные колебания курса рубля
В ЦБ объяснили, с чем связаны значительные колебания курса рубля - 21.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ объяснили, с чем связаны значительные колебания курса рубля
Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:42+0300
2025-03-21T15:42+0300
2025-03-21T15:42+0300
экономика
алексей заботкин
банк россия
рынки
рубль
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855358800_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_1a130502e459b9c5ee994f8787a2af82.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Вы правы, что значительная волатильность курса (рубля - ред.) осложняет стабилизацию инфляционных ожиданий, но я хочу обратить внимание, что если посмотреть на динамику курса не через призму трех-четырех недель или трех месяцев, а через призму последнего года, то обменный курс рубля и к доллару и к юаню примерно там же находится, где он был летом прошлого года, что было самой крепкой точкой за весь прошлый год", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. "Поэтому говорить о том, что произошло какое-то систематическое ослабление или укрепление рубля, вообще преждевременно. Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но за этими значительными колебаниями он на самом деле сравнительно стабилен", - добавил он.
https://1prime.ru/20250314/dollar-855801298.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855358800_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5f5367668f097fc5468d4b7585336b70.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей заботкин, банк россия, рынки, рубль, курсы валют
Экономика, Алексей Заботкин, банк Россия, Рынки, рубль, курсы валют
В ЦБ объяснили, с чем связаны значительные колебания курса рубля
ЦБ: значительные колебания курса рубля связаны с изменчивыми внешними условиями
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Вы правы, что значительная волатильность курса (рубля - ред.) осложняет стабилизацию инфляционных ожиданий, но я хочу обратить внимание, что если посмотреть на динамику курса не через призму трех-четырех недель или трех месяцев, а через призму последнего года, то обменный курс рубля и к доллару и к юаню примерно там же находится, где он был летом прошлого года, что было самой крепкой точкой за весь прошлый год", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Поэтому говорить о том, что произошло какое-то систематическое ослабление или укрепление рубля, вообще преждевременно. Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но за этими значительными колебаниями он на самом деле сравнительно стабилен", - добавил он.
Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам