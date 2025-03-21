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В ЦБ объяснили, с чем связаны значительные колебания курса рубля

В ЦБ объяснили, с чем связаны значительные колебания курса рубля - 21.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ объяснили, с чем связаны значительные колебания курса рубля

Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T15:42+0300

2025-03-21T15:42+0300

2025-03-21T15:42+0300

экономика

алексей заботкин

банк россия

рынки

рубль

курсы валют

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Значительные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он достаточно стабилен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Вы правы, что значительная волатильность курса (рубля - ред.) осложняет стабилизацию инфляционных ожиданий, но я хочу обратить внимание, что если посмотреть на динамику курса не через призму трех-четырех недель или трех месяцев, а через призму последнего года, то обменный курс рубля и к доллару и к юаню примерно там же находится, где он был летом прошлого года, что было самой крепкой точкой за весь прошлый год", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. "Поэтому говорить о том, что произошло какое-то систематическое ослабление или укрепление рубля, вообще преждевременно. Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но за этими значительными колебаниями он на самом деле сравнительно стабилен", - добавил он.

https://1prime.ru/20250314/dollar-855801298.html

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алексей заботкин, банк россия, рынки, рубль, курсы валют