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Российский рынок акций снижается утром
Российский рынок акций снижается утром - 21.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается утром
Российский рынок акций понижается на утренней сессии пятницы - на 0,24%, следует из данных Московской биржи. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T08:35+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций понижается на утренней сессии пятницы - на 0,24%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,24%, до 3 215,47 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынки, торги, акции, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Мосбиржа
Российский рынок акций снижается утром
Российский рынок акций снижается утром в пятницу
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций понижается на утренней сессии пятницы - на 0,24%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,24%, до 3 215,47 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций немного снизился