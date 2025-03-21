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Российский рынок акций снижается после решения ЦБ - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/rynok-855994249.html
Российский рынок акций снижается после решения ЦБ
Российский рынок акций снижается после решения ЦБ - 21.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается после решения ЦБ
Российский рынок акций перешёл к снижению после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:00+0300
2025-03-21T15:00+0300
экономика
мосбиржа
рынки
торги
российский рынок акций
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций перешёл к снижению после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.39 мск снижается на 0,2%, до 3 216,85 пункта. "Банк России на сегодняшнем заседании предсказуемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%", - констатирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". При это ещё до оглашения решения Центробанка рынок слабо рос. На рынке акций это решение ЦБ уже было заложено, но комментарий ЦБ неожиданно дал достаточно жесткий, а рынок настраивался на более мягкий комментарий, поясняет Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости — акции ПИКа (-3,54%), "Самолета" (-2,48%), префы "Башнефти" (-2,38%), обыкновенные акции VK (-2,02%), "Позитива" (-1,93%). В лидерах роста — акции "Русснефти" (+3,73%), "Новабева" (+3,61%), "М.Видео" (+1,62%), банка "Санкт-Петербурга" (+1,17%), ТМК (+1,09%). "Котировки... компаний – экспортеров, торгующихся лучше рынка, позитивно реагируют на укрепление доллара к рублю на 3,88% за две предыдущие сессии, так как на этом фоне растут их доходы в рублевом эквиваленте", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ "Теперь инвесторы будут анализировать риторику руководства ЦБ РФ на проходящей сейчас пресс-конференции, от которой ждут смягчения на фоне замедления темпов инфляции. Поскольку других важных новостей сегодня вроде бы не ожидается, то, вероятно, какие-то намеки Эльвиры Набиуллиной могут повлиять на настроения биржевых игроков в конце недели", - отмечает Калачев. Если сегодня на пресс-конференции ЦБ выступит с более мягким комментарием, рынок может к концу сессии показать рост. Но если, то что было опубликовано в релизе, будет подтверждено, большого роста мы не увидим. Потому что для роста рынка просто подтверждение прежнего значения ставки уже мало, отметил Абелев. "Когда никто не ждет изменений ставки, то и реакция никакая. Рынок акций уже месяц находится в боковике и сдвинуть его смогут только сильные новости. Дело в том, что мы подбираемся к максимальным значениям прошлого года и для того чтобы пробить их, нужен сильный позитив", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. И таким позитивом могло бы стать понижение ключевой ставки, добавляет он. "Ждем снижения ставок уже осенью, и можно строить планы развития бизнеса и выхода новых компаний на рынок привлечения капитала. Окно возможностей скоро откроется", - заключает он.
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мосбиржа, рынки, торги, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, Рынки, Торги, российский рынок акций
15:00 21.03.2025
 
Российский рынок акций снижается после решения ЦБ

Российский рынок акций снижается после решения ЦБ сохранить ставку в 21%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций перешёл к снижению после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.39 мск снижается на 0,2%, до 3 216,85 пункта.
"Банк России на сегодняшнем заседании предсказуемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%", - констатирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов
Вчера, 09:36
При это ещё до оглашения решения Центробанка рынок слабо рос.
На рынке акций это решение ЦБ уже было заложено, но комментарий ЦБ неожиданно дал достаточно жесткий, а рынок настраивался на более мягкий комментарий, поясняет Олег Абелев из ИК "Риком-Траст".
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах снижения стоимости — акции ПИКа (-3,54%), "Самолета" (-2,48%), префы "Башнефти" (-2,38%), обыкновенные акции VK (-2,02%), "Позитива" (-1,93%).
В лидерах роста — акции "Русснефти" (+3,73%), "Новабева" (+3,61%), "М.Видео" (+1,62%), банка "Санкт-Петербурга" (+1,17%), ТМК (+1,09%).
"Котировки... компаний – экспортеров, торгующихся лучше рынка, позитивно реагируют на укрепление доллара к рублю на 3,88% за две предыдущие сессии, так как на этом фоне растут их доходы в рублевом эквиваленте", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
ПРОГНОЗЫ
"Теперь инвесторы будут анализировать риторику руководства ЦБ РФ на проходящей сейчас пресс-конференции, от которой ждут смягчения на фоне замедления темпов инфляции. Поскольку других важных новостей сегодня вроде бы не ожидается, то, вероятно, какие-то намеки Эльвиры Набиуллиной могут повлиять на настроения биржевых игроков в конце недели", - отмечает Калачев.
Если сегодня на пресс-конференции ЦБ выступит с более мягким комментарием, рынок может к концу сессии показать рост. Но если, то что было опубликовано в релизе, будет подтверждено, большого роста мы не увидим. Потому что для роста рынка просто подтверждение прежнего значения ставки уже мало, отметил Абелев.
"Когда никто не ждет изменений ставки, то и реакция никакая. Рынок акций уже месяц находится в боковике и сдвинуть его смогут только сильные новости. Дело в том, что мы подбираемся к максимальным значениям прошлого года и для того чтобы пробить их, нужен сильный позитив", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. И таким позитивом могло бы стать понижение ключевой ставки, добавляет он.
"Ждем снижения ставок уже осенью, и можно строить планы развития бизнеса и выхода новых компаний на рынок привлечения капитала. Окно возможностей скоро откроется", - заключает он.
 
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