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Российский рынок акций снижается после решения ЦБ

Российский рынок акций снижается после решения ЦБ - 21.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается после решения ЦБ

Российский рынок акций перешёл к снижению после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T15:00+0300

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2025-03-21T15:00+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций перешёл к снижению после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.39 мск снижается на 0,2%, до 3 216,85 пункта. "Банк России на сегодняшнем заседании предсказуемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%", - констатирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". При это ещё до оглашения решения Центробанка рынок слабо рос. На рынке акций это решение ЦБ уже было заложено, но комментарий ЦБ неожиданно дал достаточно жесткий, а рынок настраивался на более мягкий комментарий, поясняет Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости — акции ПИКа (-3,54%), "Самолета" (-2,48%), префы "Башнефти" (-2,38%), обыкновенные акции VK (-2,02%), "Позитива" (-1,93%). В лидерах роста — акции "Русснефти" (+3,73%), "Новабева" (+3,61%), "М.Видео" (+1,62%), банка "Санкт-Петербурга" (+1,17%), ТМК (+1,09%). "Котировки... компаний – экспортеров, торгующихся лучше рынка, позитивно реагируют на укрепление доллара к рублю на 3,88% за две предыдущие сессии, так как на этом фоне растут их доходы в рублевом эквиваленте", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ "Теперь инвесторы будут анализировать риторику руководства ЦБ РФ на проходящей сейчас пресс-конференции, от которой ждут смягчения на фоне замедления темпов инфляции. Поскольку других важных новостей сегодня вроде бы не ожидается, то, вероятно, какие-то намеки Эльвиры Набиуллиной могут повлиять на настроения биржевых игроков в конце недели", - отмечает Калачев. Если сегодня на пресс-конференции ЦБ выступит с более мягким комментарием, рынок может к концу сессии показать рост. Но если, то что было опубликовано в релизе, будет подтверждено, большого роста мы не увидим. Потому что для роста рынка просто подтверждение прежнего значения ставки уже мало, отметил Абелев. "Когда никто не ждет изменений ставки, то и реакция никакая. Рынок акций уже месяц находится в боковике и сдвинуть его смогут только сильные новости. Дело в том, что мы подбираемся к максимальным значениям прошлого года и для того чтобы пробить их, нужен сильный позитив", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. И таким позитивом могло бы стать понижение ключевой ставки, добавляет он. "Ждем снижения ставок уже осенью, и можно строить планы развития бизнеса и выхода новых компаний на рынок привлечения капитала. Окно возможностей скоро откроется", - заключает он.

https://1prime.ru/20250320/mosbirzha-855959816.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, рынки, торги, российский рынок акций