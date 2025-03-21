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Российский рынок акций пошел вниз после решения ЦБ сохранить ставку

Российский рынок акций пошел вниз после решения ЦБ сохранить ставку - 21.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций пошел вниз после решения ЦБ сохранить ставку

Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился - третью сессию подряд - после ожидаемого решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из... | 21.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился - третью сессию подряд - после ожидаемого решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,98%, до 3191,61 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 1281,97 пункта, долларовый РТС - на 1,26%, до 1187,89 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,01%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,57%, РТС - на 0,99%. "Валютные" выросли, поскольку курсы валют к рублю упали за неделю. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько сократил темпы снижения - до 0,67%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию пятницы сначала пытался расти, корректируя предыдущее снижение. Однако после 13.30 мск рынок активно пошел вниз "на факте" ожидавшегося события. ЦБ РФ, как и ожидал рынок, сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд. ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. "Продажи акций усилились после заседания ЦБ РФ, который решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 21%. Риторика регулятора, несмотря на смягчение отдельных формулировок, в целом сохранилась жесткой, это уменьшает вероятность перехода к снижению ставки в апреле. В то же самое время геополитический оптимизм участников торгов несколько сник на затянувшейся новостной паузе", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги ПИКа (-5,2%), "Самолета" (-4,7%), АФК "Система" (-3,2%), "Позитива" (-2,9%). Выросли в цене бумаги "Фосагро" (+0,7%), "М.Видео" (+0,6%), "Лукойла" (+0,8%). Стоимость нефти к 19.36 мск повышалась на 0,1%, до 72,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 104,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок акций четвертую неделю подряд заканчивает ниже уровней открытия понедельника, отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая". "Внимание инвесторов продолжают привлекать геополитика и переговорный процесс. Уже в воскресенье пройдет очередная встреча делегаций между представителями России и США. В фокусе инвесторов останутся недельная инфляция и финансовые отчеты отдельных эмитентов. Локально давление на рынок оказывает крепкий рубль", - добавляет он. Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в краткосрочном плане смотрит на российский рынок "нейтрально". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 марта – 3175-3300 пунктов", - говорит он. Перспектива сохранения жестких монетарных условий в РФ при отсутствии геополитических сдвигов в ближайшие недели может привести к снижению российского рынка акций в направлении уровня 3060 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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