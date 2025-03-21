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РЖД ввели скидку на перевозки сжиженных углеводородных газов из Тобольска
РЖД ввели скидку на перевозки сжиженных углеводородных газов из Тобольска - 21.03.2025, ПРАЙМ
РЖД ввели скидку на перевозки сжиженных углеводородных газов из Тобольска
РЖД до конца 2025 года вводят скидку 12,8% к тарифу на перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) из Тобольска (Тюменская область), сообщила компания. | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. РЖД до конца 2025 года вводят скидку 12,8% к тарифу на перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) из Тобольска (Тюменская область), сообщила компания. "Правление РЖД приняло решение о предоставлении объемной скидки на перевозку сжиженных углеводородных газов из Тобольска (Тюменская область). Скидка 12,8% будет действовать до конца года на перевозки СУГ в специализированных цистернах на станции целого ряда железных дорог страны и их возврат на станцию Тобольск в порожнем состоянии", - говорится в сообщении. Указанный понижающий коэффициент действует при перевозке с 1 января по 31 декабря 2025 года со станции Тобольск энергетических газов, пентановой и изопентановой фракции, ингибированного бутадиена, изобутилена суммарно в объеме не менее 3,38 миллиона тонн, в том числе не менее 2,9 миллиона тонн энергетических газов. РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%.
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бизнес, газ, ржд
Экономика, Бизнес, Газ, РЖД
РЖД ввели скидку на перевозки сжиженных углеводородных газов из Тобольска
РЖД ввели скидку 12,8% к тарифу на перевозки СУГ из Тобольска до 2026 года
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. РЖД до конца 2025 года вводят скидку 12,8% к тарифу на перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) из Тобольска (Тюменская область), сообщила компания.
"Правление РЖД приняло решение о предоставлении объемной скидки на перевозку сжиженных углеводородных газов из Тобольска (Тюменская область). Скидка 12,8% будет действовать до конца года на перевозки СУГ в специализированных цистернах на станции целого ряда железных дорог страны и их возврат на станцию Тобольск в порожнем состоянии", - говорится в сообщении.
Указанный понижающий коэффициент действует при перевозке с 1 января по 31 декабря 2025 года со станции Тобольск энергетических газов, пентановой и изопентановой фракции, ингибированного бутадиена, изобутилена суммарно в объеме не менее 3,38 миллиона тонн, в том числе не менее 2,9 миллиона тонн энергетических газов.
РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%.
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