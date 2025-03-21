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"Сахалинэнерго" в преддверии паводков провело штабную тренировку - 21.03.2025, ПРАЙМ
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"Сахалинэнерго" в преддверии паводков провело штабную тренировку
"Сахалинэнерго" в преддверии паводков провело штабную тренировку - 21.03.2025, ПРАЙМ
"Сахалинэнерго" в преддверии паводков провело штабную тренировку
ПАО "Сахалинэнерго" в преддверии паводков, которые прогнозируются в апреле на территории пяти муниципалитетов региона, провело штабную тренировку, сообщает... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T05:27+0300
2025-03-21T05:27+0300
энергетика
экономика
россия
южно-сахалинск
мчс
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мар – ПРАЙМ. ПАО "Сахалинэнерго" в преддверии паводков, которые прогнозируются в апреле на территории пяти муниципалитетов региона, провело штабную тренировку, сообщает пресс-служба компании. По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, резкое увеличение уровня островных рек ожидается с начала апреля до первой декады мая. "С учетом складывающейся гидрологической обстановки, уровней снегозапасов, глубины промерзания рек возможно повышение уровней воды с достижением критических отметок на шести реках в пяти муниципальных образованиях Сахалинской области", - говорится в сообщении энергохолдинга. По информации пресс-службы, энергетики провели штабную тренировку для обеспечения полной готовности к действиям при угрозе наводнения и подтопления трансформаторных подстанций, повреждения магистральных линий электропередачи. Подготовку энергообъектов к надежной работе в этот период контролирует паводковая комиссия во главе с первым заместителем гендиректора Павлом Яковлевым. Кроме того, специалисты создали посты наблюдения за уровнем паводковых вод, контролируют оборудование, здания и сооружения, попадающие в зоны возможного подтопления. "Прошли обследования гидротехнические сооружения, водопропускные и дренажные устройства, откачивающие механизмы Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. По результатам обследования они готовы к прохождению паводка", - отмечает пресс-служба. В период весеннего паводка энергетики будут в особом режиме сотрудничать с региональными органами власти и МЧС в соответствии с заключенными соглашениями. Для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций обеспечена готовность 359 человек, 160 единиц спецтехники, 11 мотопомп и одно плавательного средство.
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россия, южно-сахалинск, мчс
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, МЧС
05:27 21.03.2025
 
"Сахалинэнерго" в преддверии паводков провело штабную тренировку

"Сахалинэнерго" в преддверии паводков провело штабную тренировку

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мар – ПРАЙМ. ПАО "Сахалинэнерго" в преддверии паводков, которые прогнозируются в апреле на территории пяти муниципалитетов региона, провело штабную тренировку, сообщает пресс-служба компании.
По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, резкое увеличение уровня островных рек ожидается с начала апреля до первой декады мая.
"С учетом складывающейся гидрологической обстановки, уровней снегозапасов, глубины промерзания рек возможно повышение уровней воды с достижением критических отметок на шести реках в пяти муниципальных образованиях Сахалинской области", - говорится в сообщении энергохолдинга.
По информации пресс-службы, энергетики провели штабную тренировку для обеспечения полной готовности к действиям при угрозе наводнения и подтопления трансформаторных подстанций, повреждения магистральных линий электропередачи. Подготовку энергообъектов к надежной работе в этот период контролирует паводковая комиссия во главе с первым заместителем гендиректора Павлом Яковлевым.
Кроме того, специалисты создали посты наблюдения за уровнем паводковых вод, контролируют оборудование, здания и сооружения, попадающие в зоны возможного подтопления.
"Прошли обследования гидротехнические сооружения, водопропускные и дренажные устройства, откачивающие механизмы Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. По результатам обследования они готовы к прохождению паводка", - отмечает пресс-служба.
В период весеннего паводка энергетики будут в особом режиме сотрудничать с региональными органами власти и МЧС в соответствии с заключенными соглашениями. Для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций обеспечена готовность 359 человек, 160 единиц спецтехники, 11 мотопомп и одно плавательного средство.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯЮжно-СахалинскМЧС
 
 
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