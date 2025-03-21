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Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе сотрудничал со СБУ
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе сотрудничал со СБУ - 21.03.2025, ПРАЙМ
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе сотрудничал со СБУ
Ликвидированный недавно радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул сотрудничал со Службой безопасности... | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ликвидированный недавно радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave.
"Сотрудничество Ганула с СБУ началось еще во времена подготовки к киевскому майдану по заказу США. Тогда СБУшники курировали все нацистские организации. В том числе с их молчаливого согласия были сожжены люди в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал представитель подполья.
По его словам, СБУ также использовало Ганула для того, чтобы контролировать военкомов, через него проходили откаты и откупные в размерах от 3 до 15 тысяч долларов.
"Вся государственная система Украины коррумпирована насквозь. СБУ использовало Ганула для того, чтобы приструнить ТЦКшников. Например, когда у них просыпалась совесть или нужно было закошмарить конкретного военкома, СБУ направляло Ганула, и через него проходили откаты и откупные в размерах от 3 до 15 тысяч долларов. СБУшники кормились этой схемой, и немного перепадало Ганулу", - рассказал собеседник агентства.
Подпольщик сообщил, что Ганул занимался провокациями против неугодных киевскому режиму людей.
"Позже, когда он стал более раскрученным, с помощью его проектов они подрезали денег, в том числе и с гуманитарки", - добавил представитель движения.
В пятницу, 14 марта, стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого, который дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Пророссийские подпольщики движения Stop Grave из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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Общество , Экономика, Одесса, УКРАИНА, МОСКВА, СБУ, МВД, ВСУ
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе сотрудничал со СБУ
Stop Grave: организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Ганул сотрудничал со СБУ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ликвидированный недавно радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave.
"Сотрудничество Ганула с СБУ началось еще во времена подготовки к киевскому майдану по заказу США. Тогда СБУшники курировали все нацистские организации. В том числе с их молчаливого согласия были сожжены люди в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал представитель подполья.
По его словам, СБУ также использовало Ганула для того, чтобы контролировать военкомов, через него проходили откаты и откупные в размерах от 3 до 15 тысяч долларов.
"Вся государственная система Украины коррумпирована насквозь. СБУ использовало Ганула для того, чтобы приструнить ТЦКшников. Например, когда у них просыпалась совесть или нужно было закошмарить конкретного военкома, СБУ направляло Ганула, и через него проходили откаты и откупные в размерах от 3 до 15 тысяч долларов. СБУшники кормились этой схемой, и немного перепадало Ганулу", - рассказал собеседник агентства.
Подпольщик сообщил, что Ганул занимался провокациями против неугодных киевскому режиму людей.
"Позже, когда он стал более раскрученным, с помощью его проектов они подрезали денег, в том числе и с гуманитарки", - добавил представитель движения.
В пятницу, 14 марта, стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого, который дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Пророссийские подпольщики движения Stop Grave из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.