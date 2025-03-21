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FT: США в рамках ресурсной сделки хотят взять под контроль украинские АЭС

FT: США в рамках ресурсной сделки хотят взять под контроль украинские АЭС - 21.03.2025, ПРАЙМ

FT: США в рамках ресурсной сделки хотят взять под контроль украинские АЭС

Соединённые Штаты добиваются новых условий доступа к ключевым минеральным ресурсам и энергетическим объектам Украины, расширяя свои экономические требования к... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T09:02+0300

2025-03-21T09:02+0300

2025-03-21T09:02+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Соединённые Штаты добиваются новых условий доступа к ключевым минеральным ресурсам и энергетическим объектам Украины, расширяя свои экономические требования к Киеву. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.По информации издания, администрация США заинтересована в согласовании детальных условий, касающихся владения и управления совместным инвестиционным фондом. Кроме того, Вашингтон стремится расширить перечень активов, переходящих под контроль США, включая украинские атомные электростанции."Администрация (президента США Дональда) Трампа добивается новых условий доступа США к критически важным минералам и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву", - цитирует издание украинских чиновников. В рамках обсуждаемых предложений, Вашингтон настаивает на согласовании детальных положений, определяющих структуру владения и управления совместным инвестиционным фондом. Предполагается, что этот фонд будет предназначен для финансирования энергетических проектов на Украине. Кроме того, американская сторона стремится расширить список активов, которые могут перейти под контроль США, включая украинские атомные электростанции.В свою очередь, представители украинского правительства выражают обеспокоенность по поводу возможной сделки с Соединёнными Штатами, опасаясь, что Киев может быть вынужден принять невыгодные для себя условия в рамках более широкого соглашения о ресурсах. Как отмечает Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, непосредственно участвующих в переговорах с США по ресурсной сделке, администрация Трампа пока не предоставила Киеву конкретные предложения, содержащие новые условия сотрудничества. Переговоры продолжаются, и стороны обмениваются информацией и предложениями.Министр энергетики США Крис Райт ранее выразил мнение, что не видит каких-либо проблем в возможной передаче управления украинскими АЭС американской стороне. По его словам, в случае принятия такого решения, Вашингтону не потребуется отправлять американских военных на территорию Украины для обеспечения безопасности объектов. Однако позже он добавил, что на текущий момент конкретные дискуссии по этому вопросу не ведутся.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому о готовности Соединённых Штатов оказать помощь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями. Трамп выразил уверенность в том, что владение энергетическими объектами Украины Соединёнными Штатами станет лучшим способом защиты этой инфраструктуры от возможных угроз.

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мировая экономика, украина, сша, киев, financial times, владимир зеленский, дональд трамп