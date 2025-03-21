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Водителям рассказали, кого оштрафуют за шипованную резину

Водителям рассказали, кого оштрафуют за шипованную резину - 21.03.2025, ПРАЙМ

Водителям рассказали, кого оштрафуют за шипованную резину

За езду на зимней шипованной резине с 1 июня по 1 сентября автомобилистам грозит штраф, рассказал агентству “Прайм” член Ассоциации юристов России Андрей... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T04:04+0300

2025-03-21T04:04+0300

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шины

автомобильные шины

зимние шины

всесезонные шины

штраф

штрафы гибдд

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. За езду на зимней шипованной резине с 1 июня по 1 сентября автомобилистам грозит штраф, рассказал агентству “Прайм” член Ассоциации юристов России Андрей Шарков.Правила дорожного движения содержат в том числе требования к состоянию автомобиля, который может выезжать на дороги общего пользования.“Согласно правилам, легковые автомобили должны быть оборудованы зимней резиной (не обязательно шипованной) зимой (декабрь - февраль). При этом летом (июнь - август) использовать шины с шипами противоскольжения запрещено”, - напомнил он.Такой временной промежуток связан с тем, что зима в российских регионах наступает не одновременно: на юге можно отказываться от шипов уже в марте, а на севере снег и лед возможны даже в конце весны.Ответственность за это нарушение предусмотрена в ст. 12.5 КоАП РФ. Санкция - штраф в размере 500 рублей. Помимо штрафа, инспектор ДПС сможет выдать предписание в котором обяжет водителя "переобуться" на соответствующие сезону покрышки.Невыполнение предписание карается законом. В соответствии со ст.19.3 КоАП ответственность за это предусмотрена в виде штрафа до четырех тысяч рублей, административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов, заключил Шарков.

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