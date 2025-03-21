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Силуанов оценил объем поступления импорта и курс рубля

Силуанов оценил объем поступления импорта и курс рубля - 21.03.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил объем поступления импорта и курс рубля

Объем поступления импорта в РФ сегодня отстает, курс рубля несколько крепче плановых значений, что влияет на товарооборот и соответственно объемы перечислений в | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T15:06+0300

2025-03-21T15:06+0300

2025-03-21T15:06+0300

экономика

антон силуанов

импорт

россия

фтс

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объем поступления импорта в РФ сегодня отстает, курс рубля несколько крепче плановых значений, что влияет на товарооборот и соответственно объемы перечислений в бюджет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии ФТС, выразив уверенность, что ведомство справится с плановыми значениями. "Сегодня есть некое отставание по физическому объему поступления импорта в нашу страну, курс (рубля - ред.) несколько крепче, чем наши плановые значения, высокие ставки - все это, конечно, влияет и на уровень нашего товарооборота и соответственно объемов перечислений в бюджет. Уверен, что мы с плановыми значениями справимся", - сказал Силуанов, выступая на коллегии Федеральной таможенной службы. Прогнозный план по перечислениям в бюджет РФ для ФТС на 2025 год составляет более 8 триллионов рублей, сообщили ранее в пятницу РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС на 2024 год составляло более 7 триллионов рублей. Положительное сальдо торгового баланса России в январе 2025 года снизилось на 4,8% в годовом выражении и составило 7,9 миллиарда долларов, сообщала ранее ФТС. Объем внешней торговли РФ в январе составил 50,7 миллиарда долларов, что на 4,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт вырос на 3,2% в годовом выражении, составив 29,3 миллиарда долларов, а импорт - на 6,6%, до 21,4 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, импорт, россия, фтс