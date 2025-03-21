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МВД уточнило правила скорости для самокатов и других средств передвижения

МВД уточнило правила скорости для самокатов и других средств передвижения - 21.03.2025, ПРАЙМ

МВД уточнило правила скорости для самокатов и других средств передвижения

Передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по автомобильным дорогам разрешено лицам, достигшим 14-летнего возраста, с ограничением скорости до... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T09:25+0300

2025-03-21T09:25+0300

2025-03-21T09:26+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по автомобильным дорогам разрешено лицам, достигшим 14-летнего возраста, с ограничением скорости до 60 км/ч. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 километров в час. Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади", - написала она в Telegram-канале. Ирина Волк также напомнила о необходимости присмотра за детьми до 7 лет во время использования СИМ. Кроме того, запрещена передача аккаунтов взрослых для аренды электросамокатов несовершеннолетним.Представитель МВД подчеркнула, что пользователям СИМ рекомендуется использовать защитные средства, такие как шлем, наколенники, налокотники, а также световозвращающие элементы.

https://1prime.ru/20250320/moshenniki-855958221.html

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бизнес, общество , мвд