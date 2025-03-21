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США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии
США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии - 21.03.2025, ПРАЙМ
США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии
США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T21:53+0300
2025-03-21T21:53+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Динамика санкций не изменилась, и на данный момент нет планов ее менять", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения санкционного давления на Сирию со стороны США. Брюс добавила, что, несмотря на сохранение санкционного режима, США ввели генеральную лицензию, которая позволяет проводить финансовые операции в гуманитарных целях. По ее словам, Вашингтон мониторит ситуацию в Сирии для определения будущей политики в отношении Дамаска.
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сша, сирия
США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии
Госдеп: США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Динамика санкций не изменилась, и на данный момент нет планов ее менять", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения санкционного давления на Сирию со стороны США.
Брюс добавила, что, несмотря на сохранение санкционного режима, США ввели генеральную лицензию, которая позволяет проводить финансовые операции в гуманитарных целях. По ее словам, Вашингтон мониторит ситуацию в Сирии для определения будущей политики в отношении Дамаска.
СБ ООН одобрил предложенное Россией и США заявление по Сирии