https://1prime.ru/20250321/siriya-856005901.html

США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии

США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии - 21.03.2025, ПРАЙМ

США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии

США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T21:53+0300

2025-03-21T21:53+0300

2025-03-21T21:53+0300

сша

сирия

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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США пока не планируют менять санкционный режим в отношении Сирии, но оценивают ситуацию там для определения будущей политики в отношении Дамаска, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Динамика санкций не изменилась, и на данный момент нет планов ее менять", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения санкционного давления на Сирию со стороны США. Брюс добавила, что, несмотря на сохранение санкционного режима, США ввели генеральную лицензию, которая позволяет проводить финансовые операции в гуманитарных целях. По ее словам, Вашингтон мониторит ситуацию в Сирии для определения будущей политики в отношении Дамаска.

https://1prime.ru/20250314/siriya-855806819.html

сша

сирия

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сша, сирия