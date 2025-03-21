https://1prime.ru/20250321/skidka-855999005.html

Минтранс предложил снизить скидку за плату по системе "Платон" до 25%

Минтранс предложил снизить скидку за плату по системе "Платон" до 25% - 21.03.2025, ПРАЙМ

Минтранс предложил снизить скидку за плату по системе "Платон" до 25%

Минтранс РФ раскрыл детали инициативы по поэтапной отмене скидки к тарифу госсистемы "Платон": предлагает установить ее с 1 марта 2026 года в размере 25% вместо | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:03+0300

2025-03-21T17:03+0300

2025-03-21T17:03+0300

бизнес

минтранс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2c9b74950504162c84527b40b0fd5006.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ раскрыл детали инициативы по поэтапной отмене скидки к тарифу госсистемы "Платон": предлагает установить ее с 1 марта 2026 года в размере 25% вместо 49%, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд "Платон" была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Базовый тариф, установленный при запуске "Платона", составлял 3,73 рубля за километр. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе правительством изначально была установлена временная скидка к тарифу – понижающий коэффициент (0,51). В конце декабря прошлого года Минтранс РФ сообщил, что разработал проект постановления, которым предлагается поэтапная отмена понижающего коэффициента, применяемого к тарифу госсистемы "Платон". А полный отказ от него предусматривается с 1 февраля 2028 года. "Проектируемым актом предлагается срок действия указанной адаптационной меры ограничить одиннадцатилетним периодом, а именно до 31.01.2028 включительно. Вместе с тем в целях снижения чрезмерной финансовой нагрузки ‎на владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, такое изменение целесообразно провести поэтапно путем изменения понижающего коэффициента 01.03.2026 года с 0,51 до 0,75", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Как рассчитало РИА Новости, таким образом, скидка снизится с 49% до 25%. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, изменение позволит обеспечить поступление дополнительных доходов в Федеральный дорожный фонд с 2026-го по 2031 год в размере 318,6 миллиарда рублей. По данным Минтранса, совокупная выручка хозяйствующих субъектов от оказания услуг автомобильных грузоперевозок за 2023 год оценивается в размере 1,715 миллиарда рублей, а издание проекта постановления может привести к увеличению в 2026 году стоимости услуг грузоперевозчиков на 1,18%.

https://1prime.ru/20250318/transport-855887872.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, минтранс рф