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ЕС выделит €10 миллионов на финансирование украинских СМИ

ЕС выделит €10 миллионов на финансирование украинских СМИ - 21.03.2025, ПРАЙМ

ЕС выделит €10 миллионов на финансирование украинских СМИ

Евросоюз планирует выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ в 2025 году, об этом заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова в пятницу. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:43+0300

2025-03-21T17:43+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Евросоюз планирует выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ в 2025 году, об этом заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова в пятницу.Ранее депутат Верховной рады Никита Потураев в четверг заявил, что более половины всех медиа на Украине могут прекратить свою деятельность в этом году из-за прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). По словам Матерновой, с февраля 2022 года ЕС уже выделил 37 миллионов евро на поддержку украинских медиа."Сейчас мы имеем пакет поддержки в размере 10 миллионов евро на этот год для независимых медиа на Украине. Семь миллионов из них будут предоставлены через наших партнеров", - сообщила Мартенова эфире "Украинского радио", добавив, что в мае ЕС объявит конкурс на 3 миллиона евро по направлениям журналистских расследований и поддержки локальных и региональных СМИ.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о закрытии 83% программ USAID, отметив, что значительные средства тратились на цели, не отвечающие интересам США.

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финансы, украина, сша, марк рубио, ес, usaid