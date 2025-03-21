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Сравни вошел в пятерку крупнейших финтех-компаний России

Сравни вошел в пятерку крупнейших финтех-компаний России - 21.03.2025, ПРАЙМ

Сравни вошел в пятерку крупнейших финтех-компаний России

Финансовый маркетплейс Сравни вновь вошел в топ-5 финтех-компаний России по итогам 2024 года по данным агентства Smart Ranking. Рост выручки компании год к году | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T12:47+0300

2025-03-21T12:47+0300

2025-03-21T12:47+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни вновь вошел в топ-5 финтех-компаний России по итогам 2024 года по данным агентства Smart Ranking. Рост выручки компании год к году составил 23%.Объем сектора вырос на 14% год к году: выручка финтех-компаний из списка топ-100 составила 231 миллиард рублей в 2024 году. Это значимое снижение темпов роста с учетом инфляции. Если раньше сектор развивался достаточно высокими темпами, то сейчас вошел в "зону плато"."В 2024 году финансовый рынок столкнулся с новыми вызовами, но вырос и интерес пользователей к поиску лучших условий по оформлению финансовых продуктов. Это подтвердилось и нашим ростом: за год число новых регистраций на Сравни увеличилось на 48%, а трафик вырос на 20%, превысив 23 миллиона пользователей", –– отмечает генеральный директор Сравни Александр Крайник.За прошлый год маркетплейс разработал онлайн-оформление вкладов и кредитов (в том числе, для бизнеса) и активно помогал клиентам управлять их финансовыми возможностями. Сравни упростил процесс выбора и оформления полисов ОСАГО онлайн, развивал банковские продукты, в том числе, для малого и среднего бизнеса.“В 2025 году мы продолжаем развивать направления и делать сложные финансовые решения понятными для жителей нашей страны”, - отметил Крайник.Рейтинг Smart Ranking охватывает крупнейших игроков технологического сектора и оценивает их позицию по размеру выручки год к году. Данные для оценки (выручка, численность сотрудников, онлайн-доля) собираются из открытых источников.Сравни — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 23 миллиона пользователей. Он входит в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России по версии журнала Forbes.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сравни, финансы, финтех, рейтинг, бизнес, финтехнологии