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Сравни вошел в пятерку крупнейших финтех-компаний России
Сравни вошел в пятерку крупнейших финтех-компаний России - 21.03.2025, ПРАЙМ
Сравни вошел в пятерку крупнейших финтех-компаний России
Финансовый маркетплейс Сравни вновь вошел в топ-5 финтех-компаний России по итогам 2024 года по данным агентства Smart Ranking. Рост выручки компании год к году | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни вновь вошел в топ-5 финтех-компаний России по итогам 2024 года по данным агентства Smart Ranking. Рост выручки компании год к году составил 23%.Объем сектора вырос на 14% год к году: выручка финтех-компаний из списка топ-100 составила 231 миллиард рублей в 2024 году. Это значимое снижение темпов роста с учетом инфляции. Если раньше сектор развивался достаточно высокими темпами, то сейчас вошел в "зону плато"."В 2024 году финансовый рынок столкнулся с новыми вызовами, но вырос и интерес пользователей к поиску лучших условий по оформлению финансовых продуктов. Это подтвердилось и нашим ростом: за год число новых регистраций на Сравни увеличилось на 48%, а трафик вырос на 20%, превысив 23 миллиона пользователей", –– отмечает генеральный директор Сравни Александр Крайник.За прошлый год маркетплейс разработал онлайн-оформление вкладов и кредитов (в том числе, для бизнеса) и активно помогал клиентам управлять их финансовыми возможностями. Сравни упростил процесс выбора и оформления полисов ОСАГО онлайн, развивал банковские продукты, в том числе, для малого и среднего бизнеса.“В 2025 году мы продолжаем развивать направления и делать сложные финансовые решения понятными для жителей нашей страны”, - отметил Крайник.Рейтинг Smart Ranking охватывает крупнейших игроков технологического сектора и оценивает их позицию по размеру выручки год к году. Данные для оценки (выручка, численность сотрудников, онлайн-доля) собираются из открытых источников.Сравни — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 23 миллиона пользователей. Он входит в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России по версии журнала Forbes.
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сравни, финансы, финтех, рейтинг, бизнес, финтехнологии
Сравни, Финансы, финтех, рейтинг, Бизнес, финтехнологии
Сравни вошел в пятерку крупнейших финтех-компаний России
Сравни вошел в топ-5 лидеров российского финтеха с ростом выручки на 23%
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни вновь вошел в топ-5 финтех-компаний России по итогам 2024 года по данным агентства Smart Ranking. Рост выручки компании год к году составил 23%.
Объем сектора вырос на 14% год к году: выручка финтех-компаний из списка топ-100 составила 231 миллиард рублей в 2024 году. Это значимое снижение темпов роста с учетом инфляции. Если раньше сектор развивался достаточно высокими темпами, то сейчас вошел в "зону плато".
"В 2024 году финансовый рынок столкнулся с новыми вызовами, но вырос и интерес пользователей к поиску лучших условий по оформлению финансовых продуктов. Это подтвердилось и нашим ростом: за год число новых регистраций на Сравни увеличилось на 48%, а трафик вырос на 20%, превысив 23 миллиона пользователей", –– отмечает генеральный директор Сравни Александр Крайник.
Выручка финтех-компаний в России в I квартале выросла на 31%
За прошлый год маркетплейс разработал онлайн-оформление вкладов и кредитов (в том числе, для бизнеса) и активно помогал клиентам управлять их финансовыми возможностями. Сравни упростил процесс выбора и оформления полисов ОСАГО онлайн, развивал банковские продукты, в том числе, для малого и среднего бизнеса.
“В 2025 году мы продолжаем развивать направления и делать сложные финансовые решения понятными для жителей нашей страны”, - отметил Крайник.
Рейтинг Smart Ranking охватывает крупнейших игроков технологического сектора и оценивает их позицию по размеру выручки год к году. Данные для оценки (выручка, численность сотрудников, онлайн-доля) собираются из открытых источников.
Сравни — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 23 миллиона пользователей. Он входит в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России по версии журнала Forbes.