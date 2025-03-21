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Банк России изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке

Банк России изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке - 21.03.2025, ПРАЙМ

Банк России изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке

Банк России в заявлении по ключевой ставке изменил сигнал по своим дальнейшим шагам - теперь будет рассматривать вопрос о ее повышении в случае, если динамика... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T13:34+0300

2025-03-21T13:34+0300

2025-03-21T13:47+0300

ставка банка россии

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке изменил сигнал по своим дальнейшим шагам - теперь будет рассматривать вопрос о ее повышении в случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции.В феврале ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам и указав, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, то есть 21 марта. По итогам заседания совета директоров в эту пятницу ЦБ также не стал менять ключевую ставку."Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - указывается в сегодняшнем заявлении.Таким образом, сигнал изменен - из него пропало указание на возможность повышения ставки уже на ближайшем заседании. Цели же по инфляции в 4% регулятор рассчитывает достичь в 2026 году.

https://1prime.ru/20250321/rate-855990834.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии