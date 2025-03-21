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Банк России: инфляция может вернуться к цели в 2026 году
Банк России: инфляция может вернуться к цели в 2026 году - 21.03.2025, ПРАЙМ
Банк России: инфляция может вернуться к цели в 2026 году
Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T13:51+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ. "По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - сказано в сообщении ЦБ.Регулятор также указал, что для достижения цели по инфляции в РФ потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, сообщает Банк России.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд.
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ставка банка россии, финансы, банки, инфляция в сша
ставка Банка России, Финансы, Банки, инфляция в США
Банк России: инфляция может вернуться к цели в 2026 году
Банк России: инфляция может вернуться к цели в 2026 году на фоне жесткой ДКП
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - сказано в сообщении ЦБ.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Регулятор также указал, что для достижения цели по инфляции в РФ потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, сообщает Банк России.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд.