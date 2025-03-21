https://1prime.ru/20250321/stavka-855999552.html
Сюрпризы по ставке уже летом: к чему готовится Центробанк
Сюрпризы по ставке уже летом: к чему готовится Центробанк - 21.03.2025, ПРАЙМ
Сюрпризы по ставке уже летом: к чему готовится Центробанк
Банк России принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. До этого участники рынка демонстрировали редкое единодушие, уверяя, что... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T17:15+0300
2025-03-21T17:15+0300
2025-03-21T17:15+0300
статья
ставка банка россии
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финансы
эльвира набиуллина
владислав антонов
михаил васильев
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк России принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. До этого участники рынка демонстрировали редкое единодушие, уверяя, что такой вариант является единственно возможным. И лучшим из тех, что можно было выбрать в текущей ситуации. А вот по поводу дальнейшей судьбы ставки мнения расходятся.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСовет директоров ЦБ мыслил в том же ключе. Как указала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в ходе заседания рассматривался только вариант сохранения, но долго обсуждался сигнал по решениям. Именно на эту риторику обратили внимание в финансовом сообществе.Ее можно оценить, как умеренно жесткую. ЦБ обозначил, что жить с высокими ставками предстоит достаточно долго. Более того, при недостаточном снижении инфляции и инфляционных ожиданий будет рассмотрен вопрос об очередном повышении. Такая возможность остается, хотя ее вероятность уменьшилась, признала Набиуллина.Именно сохранение инфляционного давления – риск, которого больше всего опасается Банк России. Внутренний спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложение товаров и услуг, а инфляционные ожидания не отступают вслед за некоторым замедлением роста цен. Текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в четвертом квартале 2024 года.Однако годовая инфляция, по оценке на 17 марта, все еще составляет 10,2%, что существенно выше целевого показателя в 4%. "Несмотря на снижение давления, оно остается высоким, особенно в устойчивых компонентах. Внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем расширяется предложение товаров и услуг, что создает дополнительные инфляционные риски", - говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович."Остановить инфляцию мешает несколько факторов. Во-первых, значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, поддерживаемое ростом доходов населения и бюджетными расходами. Во-вторых, сохраняющаяся напряженность на рынке труда и высокий рост заработных плат. В-третьих, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые хоть и снижаются, но сохраняются на повышенном уровне", - считает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Рынки и рубль уже смирилисьНи рубль, ни российский фондовый рынок не отреагировали на решение по ставке в значительной мере. Это также означает, что все идет своим чередом и находится под контролем. "Более значимое влияние на рынок акций по-прежнему оказывает геополитическая ситуация, а именно сохранение неопределённости. Вероятно, отсутствие ужесточения риторики и сохранение таргета по инфляции на уровне 4,0% поможет стабилизации котировок", - считает специалист отдела аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.В целом текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. Она способствует привлекательности рублевых сбережений по ставке в районе 20% годовых, что является уникальным уровнем для рынка. С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, а, значит, на валюту.Также в пользу рубля в ближайшие недели будут выступать ожидания снижения геополитической напряженности благодаря переговорам России и США. "Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,1-11,9 за юань, 81-87 за доллар и 89-95 за евро", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Сберегать, а не влезать в долгиНа следующем заседании 25 апреля регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, если не произойдет серьезных негативных изменений в инфляционной динамике. Главная цель, упомянутая регулятором – возвращение инфляции к цели 4%, невзирая на некоторое замедление экономики.Ставки по вкладам тоже сохранятся примерно на текущих уровнях, считает Антонов. Сейчас лучшие предложения банков составляют около 22% на полгода, особенно для новых денег и зарплатных клиентов. "В текущих условиях разумно открывать вклады на срок около шести месяцев, чтобы зафиксировать высокую доходность, но сохранить возможность пересмотра стратегии при изменении ситуации", - советует аналитик.По кредитам ситуация останется сложной. При ключевой ставке 21% годовых обычная ипотека доступна от 29%, в то время как семейная ипотека составляет около 6%. В области потребительского кредитования ставки также остаются высокими. На этом фоне оно остается сдержанным, а население сохраняет повышенную сберегательную активность.В апреле-мае значительного снижения ставок ожидать не стоит. "Я бы рекомендовал отложить получение кредита, если это возможно, до периода смягчения денежно-кредитной политики. Исключение могут составлять льготные программы, особенно семейная ипотека, но даже в этом случае необходимо тщательно взвесить риски и реальную необходимость приобретения жилья", - говорит Антонов.Сюрпризы все же возможныА вот в дальнейшем решения по ставке могут быть весьма гибкими. На это указывает то, что сигнал по ДКП в целом смягчен в сторону "нейтрального".Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев обратил внимание на то, что регулятор ожидает замедления динамики роста цен в ближайшие месяцы. "Это дает намек на возможность смягчения монетарной политики во втором квартале в случае отсутствия негативных внешних факторов", - прогнозирует он.Инвестстратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин видит появление признаков охлаждения экономики, что становится хорошей предпосылкой к снижению ключевой ставки в базовом сценарии до 16-18% к концу года. "Значимые факторы для определения траектории ключевой ставки сейчас: снижение объемов кредитования, роста заработных плат и ожидаемое сокращение расходов бюджета после рекордного авансирования трат в январе-феврале. Если ЦБ отложит смягчение ДКП, в июне мы можем увидеть существенное снижение: 1% и более", - надеется он.В случае проявления стагфляционных признаков в экономике, а также при стабилизации инфляции ниже прогнозных значений ЦБ может опускать ставку большими шагами и достичь 13-14% к концу года. В рисковом сценарии, например, при расширении трат в оборонной сфере, существенной разбалансировке бюджета, девальвации возможно повышение до 23-24%, добавил инвестстратег.Так или иначе, финансовый рынок постепенно адаптируется к новой реальности. Налицо все признаки того, что экономика становится более сбалансированной. Однако этот процесс требует времени и терпения как от регулятора, так и от всех участников экономической деятельности. А Банк России готов к любым сценариям, даже самым неожиданным.
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Наталья Карнова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Наталья Карнова
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ставка банка россии, банки, финансы, эльвира набиуллина, владислав антонов, михаил васильев, совкомбанк, bitriver
Статья, ставка Банка России, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, Владислав Антонов, Михаил Васильев, Совкомбанк, BitRiver
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк России принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. До этого участники рынка демонстрировали редкое единодушие, уверяя, что такой вариант является единственно возможным. И лучшим из тех, что можно было выбрать в текущей ситуации. А вот по поводу дальнейшей судьбы ставки мнения расходятся.
Совет директоров ЦБ мыслил в том же ключе. Как указала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в ходе заседания рассматривался только вариант сохранения, но долго обсуждался сигнал по решениям. Именно на эту риторику обратили внимание в финансовом сообществе.
Ее можно оценить, как умеренно жесткую. ЦБ обозначил, что жить с высокими ставками предстоит достаточно долго. Более того, при недостаточном снижении инфляции и инфляционных ожиданий будет рассмотрен вопрос об очередном повышении. Такая возможность остается, хотя ее вероятность уменьшилась, признала Набиуллина.
Именно сохранение инфляционного давления – риск, которого больше всего опасается Банк России. Внутренний спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложение товаров и услуг, а инфляционные ожидания не отступают вслед за некоторым замедлением роста цен. Текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в четвертом квартале 2024 года.
Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина
Однако годовая инфляция, по оценке на 17 марта, все еще составляет 10,2%, что существенно выше целевого показателя в 4%. "Несмотря на снижение давления, оно остается высоким, особенно в устойчивых компонентах. Внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем расширяется предложение товаров и услуг, что создает дополнительные инфляционные риски", - говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
"Остановить инфляцию мешает несколько факторов. Во-первых, значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, поддерживаемое ростом доходов населения и бюджетными расходами. Во-вторых, сохраняющаяся напряженность на рынке труда и высокий рост заработных плат. В-третьих, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые хоть и снижаются, но сохраняются на повышенном уровне", - считает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Рынки и рубль уже смирились
Ни рубль, ни российский фондовый рынок не отреагировали на решение по ставке в значительной мере. Это также означает, что все идет своим чередом и находится под контролем. "Более значимое влияние на рынок акций по-прежнему оказывает геополитическая ситуация, а именно сохранение неопределённости. Вероятно, отсутствие ужесточения риторики и сохранение таргета по инфляции на уровне 4,0% поможет стабилизации котировок", - считает специалист отдела аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.
В целом текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. Она способствует привлекательности рублевых сбережений по ставке в районе 20% годовых, что является уникальным уровнем для рынка. С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, а, значит, на валюту.
Также в пользу рубля в ближайшие недели будут выступать ожидания снижения геополитической напряженности благодаря переговорам России и США. "Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,1-11,9 за юань, 81-87 за доллар и 89-95 за евро", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Сберегать, а не влезать в долги
На следующем заседании 25 апреля регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, если не произойдет серьезных негативных изменений в инфляционной динамике. Главная цель, упомянутая регулятором – возвращение инфляции к цели 4%, невзирая на некоторое замедление экономики.
Ставки по вкладам тоже сохранятся примерно на текущих уровнях, считает Антонов. Сейчас лучшие предложения банков составляют около 22% на полгода, особенно для новых денег и зарплатных клиентов. "В текущих условиях разумно открывать вклады на срок около шести месяцев, чтобы зафиксировать высокую доходность, но сохранить возможность пересмотра стратегии при изменении ситуации", - советует аналитик.
Россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов
По кредитам ситуация останется сложной. При ключевой ставке 21% годовых обычная ипотека доступна от 29%, в то время как семейная ипотека составляет около 6%. В области потребительского кредитования ставки также остаются высокими. На этом фоне оно остается сдержанным, а население сохраняет повышенную сберегательную активность.
В апреле-мае значительного снижения ставок ожидать не стоит. "Я бы рекомендовал отложить получение кредита, если это возможно, до периода смягчения денежно-кредитной политики. Исключение могут составлять льготные программы, особенно семейная ипотека, но даже в этом случае необходимо тщательно взвесить риски и реальную необходимость приобретения жилья", - говорит Антонов.
А вот в дальнейшем решения по ставке могут быть весьма гибкими. На это указывает то, что сигнал по ДКП в целом смягчен в сторону "нейтрального".
Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев обратил внимание на то, что регулятор ожидает замедления динамики роста цен в ближайшие месяцы. "Это дает намек на возможность смягчения монетарной политики во втором квартале в случае отсутствия негативных внешних факторов", - прогнозирует он.
Инвестстратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин видит появление признаков охлаждения экономики, что становится хорошей предпосылкой к снижению ключевой ставки в базовом сценарии до 16-18% к концу года.
"Значимые факторы для определения траектории ключевой ставки сейчас: снижение объемов кредитования, роста заработных плат и ожидаемое сокращение расходов бюджета после рекордного авансирования трат в январе-феврале. Если ЦБ отложит смягчение ДКП, в июне мы можем увидеть существенное снижение: 1% и более", - надеется он.
В случае проявления стагфляционных признаков в экономике, а также при стабилизации инфляции ниже прогнозных значений ЦБ может опускать ставку большими шагами и достичь 13-14% к концу года. В рисковом сценарии, например, при расширении трат в оборонной сфере, существенной разбалансировке бюджета, девальвации возможно повышение до 23-24%, добавил инвестстратег.
Так или иначе, финансовый рынок постепенно адаптируется к новой реальности. Налицо все признаки того, что экономика становится более сбалансированной. Однако этот процесс требует времени и терпения как от регулятора, так и от всех участников экономической деятельности. А Банк России готов к любым сценариям, даже самым неожиданным.