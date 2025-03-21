https://1prime.ru/20250321/stavka-855999552.html

Сюрпризы по ставке уже летом: к чему готовится Центробанк

Сюрпризы по ставке уже летом: к чему готовится Центробанк - 21.03.2025, ПРАЙМ

Сюрпризы по ставке уже летом: к чему готовится Центробанк

Банк России принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. До этого участники рынка демонстрировали редкое единодушие, уверяя, что... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:15+0300

2025-03-21T17:15+0300

2025-03-21T17:15+0300

статья

ставка банка россии

банки

финансы

эльвира набиуллина

владислав антонов

михаил васильев

совкомбанк

bitriver

https://cdnn.1prime.ru/img/82652/37/826523704_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_63ee9707a84edcdeac27072801ace063.jpg

МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк России принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. До этого участники рынка демонстрировали редкое единодушие, уверяя, что такой вариант является единственно возможным. И лучшим из тех, что можно было выбрать в текущей ситуации. А вот по поводу дальнейшей судьбы ставки мнения расходятся.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСовет директоров ЦБ мыслил в том же ключе. Как указала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в ходе заседания рассматривался только вариант сохранения, но долго обсуждался сигнал по решениям. Именно на эту риторику обратили внимание в финансовом сообществе.Ее можно оценить, как умеренно жесткую. ЦБ обозначил, что жить с высокими ставками предстоит достаточно долго. Более того, при недостаточном снижении инфляции и инфляционных ожиданий будет рассмотрен вопрос об очередном повышении. Такая возможность остается, хотя ее вероятность уменьшилась, признала Набиуллина.Именно сохранение инфляционного давления – риск, которого больше всего опасается Банк России. Внутренний спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложение товаров и услуг, а инфляционные ожидания не отступают вслед за некоторым замедлением роста цен. Текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в четвертом квартале 2024 года.Однако годовая инфляция, по оценке на 17 марта, все еще составляет 10,2%, что существенно выше целевого показателя в 4%. "Несмотря на снижение давления, оно остается высоким, особенно в устойчивых компонентах. Внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем расширяется предложение товаров и услуг, что создает дополнительные инфляционные риски", - говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович."Остановить инфляцию мешает несколько факторов. Во-первых, значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, поддерживаемое ростом доходов населения и бюджетными расходами. Во-вторых, сохраняющаяся напряженность на рынке труда и высокий рост заработных плат. В-третьих, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые хоть и снижаются, но сохраняются на повышенном уровне", - считает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Рынки и рубль уже смирилисьНи рубль, ни российский фондовый рынок не отреагировали на решение по ставке в значительной мере. Это также означает, что все идет своим чередом и находится под контролем. "Более значимое влияние на рынок акций по-прежнему оказывает геополитическая ситуация, а именно сохранение неопределённости. Вероятно, отсутствие ужесточения риторики и сохранение таргета по инфляции на уровне 4,0% поможет стабилизации котировок", - считает специалист отдела аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.В целом текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. Она способствует привлекательности рублевых сбережений по ставке в районе 20% годовых, что является уникальным уровнем для рынка. С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, а, значит, на валюту.Также в пользу рубля в ближайшие недели будут выступать ожидания снижения геополитической напряженности благодаря переговорам России и США. "Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,1-11,9 за юань, 81-87 за доллар и 89-95 за евро", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Сберегать, а не влезать в долгиНа следующем заседании 25 апреля регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, если не произойдет серьезных негативных изменений в инфляционной динамике. Главная цель, упомянутая регулятором – возвращение инфляции к цели 4%, невзирая на некоторое замедление экономики.Ставки по вкладам тоже сохранятся примерно на текущих уровнях, считает Антонов. Сейчас лучшие предложения банков составляют около 22% на полгода, особенно для новых денег и зарплатных клиентов. "В текущих условиях разумно открывать вклады на срок около шести месяцев, чтобы зафиксировать высокую доходность, но сохранить возможность пересмотра стратегии при изменении ситуации", - советует аналитик.По кредитам ситуация останется сложной. При ключевой ставке 21% годовых обычная ипотека доступна от 29%, в то время как семейная ипотека составляет около 6%. В области потребительского кредитования ставки также остаются высокими. На этом фоне оно остается сдержанным, а население сохраняет повышенную сберегательную активность.В апреле-мае значительного снижения ставок ожидать не стоит. "Я бы рекомендовал отложить получение кредита, если это возможно, до периода смягчения денежно-кредитной политики. Исключение могут составлять льготные программы, особенно семейная ипотека, но даже в этом случае необходимо тщательно взвесить риски и реальную необходимость приобретения жилья", - говорит Антонов.Сюрпризы все же возможныА вот в дальнейшем решения по ставке могут быть весьма гибкими. На это указывает то, что сигнал по ДКП в целом смягчен в сторону "нейтрального".Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев обратил внимание на то, что регулятор ожидает замедления динамики роста цен в ближайшие месяцы. "Это дает намек на возможность смягчения монетарной политики во втором квартале в случае отсутствия негативных внешних факторов", - прогнозирует он.Инвестстратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин видит появление признаков охлаждения экономики, что становится хорошей предпосылкой к снижению ключевой ставки в базовом сценарии до 16-18% к концу года. "Значимые факторы для определения траектории ключевой ставки сейчас: снижение объемов кредитования, роста заработных плат и ожидаемое сокращение расходов бюджета после рекордного авансирования трат в январе-феврале. Если ЦБ отложит смягчение ДКП, в июне мы можем увидеть существенное снижение: 1% и более", - надеется он.В случае проявления стагфляционных признаков в экономике, а также при стабилизации инфляции ниже прогнозных значений ЦБ может опускать ставку большими шагами и достичь 13-14% к концу года. В рисковом сценарии, например, при расширении трат в оборонной сфере, существенной разбалансировке бюджета, девальвации возможно повышение до 23-24%, добавил инвестстратег.Так или иначе, финансовый рынок постепенно адаптируется к новой реальности. Налицо все признаки того, что экономика становится более сбалансированной. Однако этот процесс требует времени и терпения как от регулятора, так и от всех участников экономической деятельности. А Банк России готов к любым сценариям, даже самым неожиданным.

https://1prime.ru/20250321/rate-855995370.html

https://1prime.ru/20250217/khischeniya-854985135.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

ставка банка россии, банки, финансы, эльвира набиуллина, владислав антонов, михаил васильев, совкомбанк, bitriver