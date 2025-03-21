https://1prime.ru/20250321/stavki-855992866.html

ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам

ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам - 21.03.2025, ПРАЙМ

ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам

После решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной, ставки по вкладам физических лиц могут продолжить снижаться, сообщает пресс-служба ВТБ. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T14:17+0300

2025-03-21T14:17+0300

2025-03-21T14:28+0300

экономика

банки

финансы

втб

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. После решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной, ставки по вкладам физических лиц могут продолжить снижаться, сообщает пресс-служба ВТБ.Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ВТБ отмечают, что пока еще можно разместить средства по ставкам, близким к ключевой, однако в дальнейшем доходность по вкладам может снизиться.Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что ставки по вкладам пока еще держатся на пиковых значениях, близких к ключевой ставке, предоставляя вкладчикам возможность выгодно разместить свои средства. Однако в будущем доходность по вкладам может снизиться до более привычного уровня, ниже ключевой ставки. В розничном кредитовании возможны незначительные изменения, но спрос, скорее всего, продолжит сокращаться.В ВТБ также считают, что рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Банки в основном заинтересованы в привлечении средств на сроки от трех до шести месяцев, и эта тенденция сохранится. Приветственные ставки по накопительным счетам также остаются сопоставимыми с уровнем ключевой ставки.При этом ВТБ ожидает сохранения текущих ставок на рынке кредитования физических лиц, пока регулятор придерживается консервативной монетарной политики. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в сегменте автокредитования, где сокращение выдач по итогам года может оказаться более значительным, чем ожидалось."Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. Главное - не упустить нужный момент и разместиться под высокий процент "вдолгую". На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором "ренессансе". Поэтому год вкладчика в России продолжится" - заключает Горшков.

https://1prime.ru/20250319/vtb-855938303.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, втб, банк россия