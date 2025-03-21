https://1prime.ru/20250321/stavki-855992866.html
ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам
ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам - 21.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам
После решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной, ставки по вкладам физических лиц могут продолжить снижаться, сообщает пресс-служба ВТБ. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:17+0300
2025-03-21T14:17+0300
2025-03-21T14:28+0300
экономика
банки
финансы
втб
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. После решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной, ставки по вкладам физических лиц могут продолжить снижаться, сообщает пресс-служба ВТБ.Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ВТБ отмечают, что пока еще можно разместить средства по ставкам, близким к ключевой, однако в дальнейшем доходность по вкладам может снизиться.Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что ставки по вкладам пока еще держатся на пиковых значениях, близких к ключевой ставке, предоставляя вкладчикам возможность выгодно разместить свои средства. Однако в будущем доходность по вкладам может снизиться до более привычного уровня, ниже ключевой ставки. В розничном кредитовании возможны незначительные изменения, но спрос, скорее всего, продолжит сокращаться.В ВТБ также считают, что рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Банки в основном заинтересованы в привлечении средств на сроки от трех до шести месяцев, и эта тенденция сохранится. Приветственные ставки по накопительным счетам также остаются сопоставимыми с уровнем ключевой ставки.При этом ВТБ ожидает сохранения текущих ставок на рынке кредитования физических лиц, пока регулятор придерживается консервативной монетарной политики. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в сегменте автокредитования, где сокращение выдач по итогам года может оказаться более значительным, чем ожидалось."Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. Главное - не упустить нужный момент и разместиться под высокий процент "вдолгую". На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором "ренессансе". Поэтому год вкладчика в России продолжится" - заключает Горшков.
https://1prime.ru/20250319/vtb-855938303.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, втб, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ, банк Россия
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. После решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной, ставки по вкладам физических лиц могут продолжить снижаться, сообщает пресс-служба ВТБ.
Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ВТБ отмечают, что пока еще можно разместить средства по ставкам, близким к ключевой, однако в дальнейшем доходность по вкладам может снизиться.
Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что ставки по вкладам пока еще держатся на пиковых значениях, близких к ключевой ставке, предоставляя вкладчикам возможность выгодно разместить свои средства. Однако в будущем доходность по вкладам может снизиться до более привычного уровня, ниже ключевой ставки. В розничном кредитовании возможны незначительные изменения, но спрос, скорее всего, продолжит сокращаться.
В ВТБ также считают, что рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Банки в основном заинтересованы в привлечении средств на сроки от трех до шести месяцев, и эта тенденция сохранится. Приветственные ставки по накопительным счетам также остаются сопоставимыми с уровнем ключевой ставки.
При этом ВТБ ожидает сохранения текущих ставок на рынке кредитования физических лиц, пока регулятор придерживается консервативной монетарной политики. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в сегменте автокредитования, где сокращение выдач по итогам года может оказаться более значительным, чем ожидалось.
"Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. Главное - не упустить нужный момент и разместиться под высокий процент "вдолгую". На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором "ренессансе". Поэтому год вкладчика в России продолжится" - заключает Горшков.
ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников