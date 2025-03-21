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ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам - 21.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250321/stavki-855992866.html
ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам
ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам - 21.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам
После решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной, ставки по вкладам физических лиц могут продолжить снижаться, сообщает пресс-служба ВТБ. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:17+0300
2025-03-21T14:28+0300
экономика
банки
финансы
втб
банк россия
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. После решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной, ставки по вкладам физических лиц могут продолжить снижаться, сообщает пресс-служба ВТБ.Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ВТБ отмечают, что пока еще можно разместить средства по ставкам, близким к ключевой, однако в дальнейшем доходность по вкладам может снизиться.Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что ставки по вкладам пока еще держатся на пиковых значениях, близких к ключевой ставке, предоставляя вкладчикам возможность выгодно разместить свои средства. Однако в будущем доходность по вкладам может снизиться до более привычного уровня, ниже ключевой ставки. В розничном кредитовании возможны незначительные изменения, но спрос, скорее всего, продолжит сокращаться.В ВТБ также считают, что рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Банки в основном заинтересованы в привлечении средств на сроки от трех до шести месяцев, и эта тенденция сохранится. Приветственные ставки по накопительным счетам также остаются сопоставимыми с уровнем ключевой ставки.При этом ВТБ ожидает сохранения текущих ставок на рынке кредитования физических лиц, пока регулятор придерживается консервативной монетарной политики. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в сегменте автокредитования, где сокращение выдач по итогам года может оказаться более значительным, чем ожидалось."Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. Главное - не упустить нужный момент и разместиться под высокий процент "вдолгую". На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором "ренессансе". Поэтому год вкладчика в России продолжится" - заключает Горшков.
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банки, финансы, втб, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ, банк Россия
14:17 21.03.2025 (обновлено: 14:28 21.03.2025)
 
ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам

ВТБ: ставки по вкладам физлиц могут продолжить снижаться после решения ЦБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. После решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной, ставки по вкладам физических лиц могут продолжить снижаться, сообщает пресс-служба ВТБ.
Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ВТБ отмечают, что пока еще можно разместить средства по ставкам, близким к ключевой, однако в дальнейшем доходность по вкладам может снизиться.
Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что ставки по вкладам пока еще держатся на пиковых значениях, близких к ключевой ставке, предоставляя вкладчикам возможность выгодно разместить свои средства. Однако в будущем доходность по вкладам может снизиться до более привычного уровня, ниже ключевой ставки. В розничном кредитовании возможны незначительные изменения, но спрос, скорее всего, продолжит сокращаться.
В ВТБ также считают, что рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Банки в основном заинтересованы в привлечении средств на сроки от трех до шести месяцев, и эта тенденция сохранится. Приветственные ставки по накопительным счетам также остаются сопоставимыми с уровнем ключевой ставки.
При этом ВТБ ожидает сохранения текущих ставок на рынке кредитования физических лиц, пока регулятор придерживается консервативной монетарной политики. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в сегменте автокредитования, где сокращение выдач по итогам года может оказаться более значительным, чем ожидалось.
"Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. Главное - не упустить нужный момент и разместиться под высокий процент "вдолгую". На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором "ренессансе". Поэтому год вкладчика в России продолжится" - заключает Горшков.
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