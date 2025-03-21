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Набиуллина прокомментировала ситуацию со ставками по депозитам

Набиуллина прокомментировала ситуацию со ставками по депозитам - 21.03.2025, ПРАЙМ

Набиуллина прокомментировала ситуацию со ставками по депозитам

Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму,... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T15:38+0300

2025-03-21T15:38+0300

2025-03-21T15:38+0300

экономика

финансы

эльвира набиуллина

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банки

депозиты

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки - это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка, дальнейшего повышения ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250311/depozity-855681946.html

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финансы, эльвира набиуллина, банк россия, банки, депозиты