Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина прокомментировала ситуацию со ставками по депозитам - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/stavki-855996115.html
Набиуллина прокомментировала ситуацию со ставками по депозитам
Набиуллина прокомментировала ситуацию со ставками по депозитам - 21.03.2025, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала ситуацию со ставками по депозитам
Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму,... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:38+0300
2025-03-21T15:38+0300
экономика
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
банки
депозиты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703576_0:124:3113:1875_1920x0_80_0_0_3c998f86a27a33de134749dd1aa53912.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки - это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка, дальнейшего повышения ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
https://1prime.ru/20250311/depozity-855681946.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703576_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0bc96dd07b4a8da2db5f608a4e5dac98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, эльвира набиуллина, банк россия, банки, депозиты
Экономика, Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Банки, депозиты
15:38 21.03.2025
 
Набиуллина прокомментировала ситуацию со ставками по депозитам

Набиуллина: ставки депозитов выше ключевой ставки нестандартны, но всё вернулось к норме

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ставки банковских депозитов выше ключевой ставки ЦБ РФ - была это нестандартная ситуация в конце прошлого года, с их снижением ситуация вернулась в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки - это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка, дальнейшего повышения ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Прирост депозитов физлиц в РФ в январе сложился вблизи уровня декабря
11 марта, 18:53
 
ЭкономикаФинансыЭльвира Набиуллинабанк РоссияБанкидепозиты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала