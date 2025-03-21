https://1prime.ru/20250321/studenty-855988758.html

Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов

Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов - 21.03.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов

Минобрнауки России создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T12:21+0300

2025-03-21T12:21+0300

2025-03-21T12:21+0300

технологии

владимир путин

минобрнауки

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/83395/37/833953788_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_51fe1a83e8d23c77f896bf244e1f3146.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки России создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования". Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете. "Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами", - добавил Фальков. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов. Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250318/vuzy-855886692.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, владимир путин, минобрнауки, минцифры