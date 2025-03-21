Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250321/studenty-855988758.html
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов - 21.03.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов
Минобрнауки России создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:21+0300
2025-03-21T12:21+0300
технологии
владимир путин
минобрнауки
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/37/833953788_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_51fe1a83e8d23c77f896bf244e1f3146.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки России создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования". Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете. "Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами", - добавил Фальков. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов. Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250318/vuzy-855886692.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/37/833953788_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fea9270c6174e9372bc69ed5038c75ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, владимир путин, минобрнауки, минцифры
Технологии, Владимир Путин, Минобрнауки, Минцифры
12:21 21.03.2025
 
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов

Минобрнауки создаст единый цифрой профиль иностранного студента

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВ аудитории Новосибирского педагогического университета
В аудитории Новосибирского педагогического университета - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки России создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования".
Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете.
"Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами", - добавил Фальков.
Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы России
18 марта, 17:23
 
ТехнологииВладимир ПутинМинобрнаукиМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала