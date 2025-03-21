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Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов - 21.03.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов
Минобрнауки России создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:21+0300
2025-03-21T12:21+0300
2025-03-21T12:21+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки России создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования". Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете. "Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами", - добавил Фальков. Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов. Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
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технологии, владимир путин, минобрнауки, минцифры
Технологии, Владимир Путин, Минобрнауки, Минцифры
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль для иностранных студентов
Минобрнауки создаст единый цифрой профиль иностранного студента
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минобрнауки России создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования".
Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете.
"Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами", - добавил Фальков.
Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек.
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