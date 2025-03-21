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Правительство выделило субсидии на создание центров развития беспилотников

Правительство выделило субсидии на создание центров развития беспилотников - 21.03.2025, ПРАЙМ

Правительство выделило субсидии на создание центров развития беспилотников

Правительство России распределило субсидии на создание сети центров развития гражданских беспилотных авиасистем, в этом году более 4 млрд рублей будет... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T11:13+0300

2025-03-21T11:13+0300

2025-03-21T11:13+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство России распределило субсидии на создание сети центров развития гражданских беспилотных авиасистем, в этом году более 4 млрд рублей будет направлено семи регионам, сообщает пресс-служба кабмина."Более 4 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета в 2025 году ряду регионов на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий гражданских беспилотных авиационных систем. Подписано распоряжение о распределении этих средств", - сказано в сообщении пресс-службы. Субсидии получат Якутия, Кабардино-Балкария, Пермский край, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская и Тульская области, чьи проекты стали победителями конкурсного отбора на платформе Государственной информационной системы промышленности.Данная работа реализуется в рамках федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих", входящего в национальный проект "Беспилотные авиационные системы", напомнили в правительстве.

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