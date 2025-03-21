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В Кремле прокомментировали заявления Киева о взрыве в Судже

В Кремле прокомментировали заявления Киева о взрыве в Судже - 21.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали заявления Киева о взрыве в Судже

Заявления из Киева после подрыва станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T18:09+0300

2025-03-21T18:09+0300

2025-03-21T18:13+0300

энергетика

дмитрий песков

украина

газ

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Заявления из Киева после подрыва станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков отметил, что заявления из Киева, что Россия причастна к взрыву газоизмерительной станции в Судже и "сама себя обстреляла" являются абсурдными. "Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла станцию."Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления", - сказал он.

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дмитрий песков, украина, газ