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В Кремле прокомментировали заявления Киева о взрыве в Судже - 21.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали заявления Киева о взрыве в Судже
В Кремле прокомментировали заявления Киева о взрыве в Судже - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления Киева о взрыве в Судже
Заявления из Киева после подрыва станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T18:09+0300
2025-03-21T18:13+0300
энергетика
дмитрий песков
украина
газ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Заявления из Киева после подрыва станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков отметил, что заявления из Киева, что Россия причастна к взрыву газоизмерительной станции в Судже и "сама себя обстреляла" являются абсурдными. "Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла станцию."Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления", - сказал он.
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дмитрий песков, украина, газ
Энергетика, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Газ
18:09 21.03.2025 (обновлено: 18:13 21.03.2025)
 
В Кремле прокомментировали заявления Киева о взрыве в Судже

Песков: заявления Киева о взрыве в Судже показывают, насколько ему можно доверять

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Заявления из Киева после подрыва станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявления из Киева, что Россия причастна к взрыву газоизмерительной станции в Судже и "сама себя обстреляла" являются абсурдными.
"Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
12:43
Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла станцию.
"Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления", - сказал он.
 
ЭнергетикаДмитрий ПесковУКРАИНАГаз
 
 
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