Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250321/svo-855992728.html
СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО
СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО - 21.03.2025, ПРАЙМ
СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила возмещать работодателям расходы за обучение и... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:11+0300
2025-03-21T14:21+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/07/763080718_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6c1a4cff9130553f3f7bba10b7d0728e.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила возмещать работодателям расходы за обучение и переобучение сотрудников, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. "Давайте рассмотрим предложение, когда работодатель будет иметь возможность заниматься обучением и переобучением (сотрудников, вернувшихся с СВО - ред.) и иметь возможность возмещения затрат на обучение", - сказала Белехова на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по экономическим и трудовым правам и временной рабочей группы по СВО. Она отметила, что те участники спецоперации, которые возвращаются из зоны боевых действий с ранениями, хотят быть полезными и востребованными на своих прежних рабочих местах. Член СПЧ также предложила изучить практику регионов по предоставлению квот инвалидам при трудоустройстве. "Если регионы, где действительно сегодня понимают, что наплыв людей с ограниченными возможностями в связи со специальной военной операцией будет значительно больше, чем те цифры, которые были до 2023 года", - добавила Белехова.
https://1prime.ru/20250321/subsidii-855986563.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76308/07/763080718_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_137025bcdf65ce3665b91a3ae3abcf0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
14:11 21.03.2025 (обновлено: 14:21 21.03.2025)
 
СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО

В СПЧ предложили возмещать работодателю затраты за обучение работников, вернувшихся с СВО

© fotolia.com / nyulСтационарный телефон
Стационарный телефон - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© fotolia.com / nyul
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила возмещать работодателям расходы за обучение и переобучение сотрудников, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции.
"Давайте рассмотрим предложение, когда работодатель будет иметь возможность заниматься обучением и переобучением (сотрудников, вернувшихся с СВО - ред.) и иметь возможность возмещения затрат на обучение", - сказала Белехова на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по экономическим и трудовым правам и временной рабочей группы по СВО.
Она отметила, что те участники спецоперации, которые возвращаются из зоны боевых действий с ранениями, хотят быть полезными и востребованными на своих прежних рабочих местах.
Член СПЧ также предложила изучить практику регионов по предоставлению квот инвалидам при трудоустройстве. "Если регионы, где действительно сегодня понимают, что наплыв людей с ограниченными возможностями в связи со специальной военной операцией будет значительно больше, чем те цифры, которые были до 2023 года", - добавила Белехова.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Правительство выделило субсидии на создание центров развития беспилотников
11:13
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала