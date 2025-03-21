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СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО
СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО - 21.03.2025, ПРАЙМ
СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила возмещать работодателям расходы за обучение и... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:11+0300
2025-03-21T14:11+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила возмещать работодателям расходы за обучение и переобучение сотрудников, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. "Давайте рассмотрим предложение, когда работодатель будет иметь возможность заниматься обучением и переобучением (сотрудников, вернувшихся с СВО - ред.) и иметь возможность возмещения затрат на обучение", - сказала Белехова на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по экономическим и трудовым правам и временной рабочей группы по СВО. Она отметила, что те участники спецоперации, которые возвращаются из зоны боевых действий с ранениями, хотят быть полезными и востребованными на своих прежних рабочих местах. Член СПЧ также предложила изучить практику регионов по предоставлению квот инвалидам при трудоустройстве. "Если регионы, где действительно сегодня понимают, что наплыв людей с ограниченными возможностями в связи со специальной военной операцией будет значительно больше, чем те цифры, которые были до 2023 года", - добавила Белехова.
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общество , россия
СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО
В СПЧ предложили возмещать работодателю затраты за обучение работников, вернувшихся с СВО
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила возмещать работодателям расходы за обучение и переобучение сотрудников, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции.
"Давайте рассмотрим предложение, когда работодатель будет иметь возможность заниматься обучением и переобучением (сотрудников, вернувшихся с СВО - ред.) и иметь возможность возмещения затрат на обучение", - сказала Белехова на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по экономическим и трудовым правам и временной рабочей группы по СВО.
Она отметила, что те участники спецоперации, которые возвращаются из зоны боевых действий с ранениями, хотят быть полезными и востребованными на своих прежних рабочих местах.
Член СПЧ также предложила изучить практику регионов по предоставлению квот инвалидам при трудоустройстве. "Если регионы, где действительно сегодня понимают, что наплыв людей с ограниченными возможностями в связи со специальной военной операцией будет значительно больше, чем те цифры, которые были до 2023 года", - добавила Белехова.
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