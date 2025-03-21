https://1prime.ru/20250321/svo-855992728.html

СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО

СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО - 21.03.2025, ПРАЙМ

СПЧ предложил возмещать расходы работодателей на обучение участников СВО

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила возмещать работодателям расходы за обучение и... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T14:11+0300

2025-03-21T14:11+0300

2025-03-21T14:21+0300

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76308/07/763080718_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6c1a4cff9130553f3f7bba10b7d0728e.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила возмещать работодателям расходы за обучение и переобучение сотрудников, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. "Давайте рассмотрим предложение, когда работодатель будет иметь возможность заниматься обучением и переобучением (сотрудников, вернувшихся с СВО - ред.) и иметь возможность возмещения затрат на обучение", - сказала Белехова на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по экономическим и трудовым правам и временной рабочей группы по СВО. Она отметила, что те участники спецоперации, которые возвращаются из зоны боевых действий с ранениями, хотят быть полезными и востребованными на своих прежних рабочих местах. Член СПЧ также предложила изучить практику регионов по предоставлению квот инвалидам при трудоустройстве. "Если регионы, где действительно сегодня понимают, что наплыв людей с ограниченными возможностями в связи со специальной военной операцией будет значительно больше, чем те цифры, которые были до 2023 года", - добавила Белехова.

https://1prime.ru/20250321/subsidii-855986563.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия