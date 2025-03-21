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Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области связи с Россией
Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области связи с Россией - 21.03.2025, ПРАЙМ
Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области связи с Россией
Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи, сообщил в пятницу представитель украинского правительства в... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T16:09+0300
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи, сообщил в пятницу представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области связи", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение было подписано 26 мая 1993 года в Киеве. Мельничук 11 февраля сообщал, что Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи.
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Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области связи с Россией
Мельничук: Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи, сообщил в пятницу представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области связи", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его словам, соглашение было подписано 26 мая 1993 года в Киеве.
Мельничук 11 февраля сообщал, что Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи.
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