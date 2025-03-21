https://1prime.ru/20250321/svyaz-855997430.html

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области связи с Россией

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области связи с Россией - 21.03.2025, ПРАЙМ

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области связи с Россией

Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи, сообщил в пятницу представитель украинского правительства в... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T16:09+0300

2025-03-21T16:09+0300

2025-03-21T16:09+0300

россия

украина

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи, сообщил в пятницу представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области связи", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение было подписано 26 мая 1993 года в Киеве. Мельничук 11 февраля сообщал, что Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи.

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украина

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россия, украина, киев