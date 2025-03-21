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Утверждены требования к ГИС мониторинга исполнения обязанностей операторов - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Утверждены требования к ГИС мониторинга исполнения обязанностей операторов
Утверждены требования к ГИС мониторинга исполнения обязанностей операторов - 21.03.2025, ПРАЙМ
Утверждены требования к ГИС мониторинга исполнения обязанностей операторов
Правительство утвердило требования к государственной информационной системе, через которую будет отслеживаться исполнение операторами обязанностей при оказании... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T23:52+0300
2025-03-21T23:52+0300
экономика
минцифры
правительство рф
сотовая связь
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство утвердило требования к государственной информационной системе, через которую будет отслеживаться исполнение операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ), прокомментировали в Минцифры. "Правительство России утвердило необходимые нормативные документы перед запуском новой государственной информационной системы мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ). В частности, требования к её функциям, структуре, правила и порядок взаимодействия с другими информсистемами. Постановление о ГИС КСИМ подписал премьер-министр Михаил Мишустин", - сказали в Минцифры. Там же отметили, что новая ГИС создается на базе действующего информационного ресурса Роскомнадзора. Система продолжит сверять на актуальность информации, которую уже подают операторы - к примеру, внесение даты заключения/расторжения договора с абонентом, начало оказания услуг и так далее. Операторы передают в Роскомнадзор эти сведения с 2022 года. В новой инфорсистеме функционал расширится. Так, например, оператор будет вносить дополнительную информацию - данные о сотруднике, оформившем договор, и количество оформленных номеров на человека. Все данные будут передаваться в ГИС с согласия абонентов. "Система создается во исполнение Федерального закона от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ. Он в том числе ограничил количество сим-карт, которые могут оформить на себя россияне и иностранцы. Эта мера направлена на сокращение количества случаев телефонного мошенничества в стране", - добавили в Минцифры.
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минцифры, правительство рф, сотовая связь
Экономика, Минцифры, Правительство РФ, сотовая связь
23:52 21.03.2025
 
Утверждены требования к ГИС мониторинга исполнения обязанностей операторов

Утверждены требования к системе мониторинга исполнения обязанностей операторов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство утвердило требования к государственной информационной системе, через которую будет отслеживаться исполнение операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ), прокомментировали в Минцифры.
"Правительство России утвердило необходимые нормативные документы перед запуском новой государственной информационной системы мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ). В частности, требования к её функциям, структуре, правила и порядок взаимодействия с другими информсистемами. Постановление о ГИС КСИМ подписал премьер-министр Михаил Мишустин", - сказали в Минцифры.
Там же отметили, что новая ГИС создается на базе действующего информационного ресурса Роскомнадзора. Система продолжит сверять на актуальность информации, которую уже подают операторы - к примеру, внесение даты заключения/расторжения договора с абонентом, начало оказания услуг и так далее.
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Операторы передают в Роскомнадзор эти сведения с 2022 года. В новой инфорсистеме функционал расширится. Так, например, оператор будет вносить дополнительную информацию - данные о сотруднике, оформившем договор, и количество оформленных номеров на человека.
Все данные будут передаваться в ГИС с согласия абонентов.
"Система создается во исполнение Федерального закона от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ. Он в том числе ограничил количество сим-карт, которые могут оформить на себя россияне и иностранцы. Эта мера направлена на сокращение количества случаев телефонного мошенничества в стране", - добавили в Минцифры.
 
ЭкономикаМинцифрыПравительство РФсотовая связь
 
 
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