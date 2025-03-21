https://1prime.ru/20250321/svyaz-856006475.html

Утверждены требования к ГИС мониторинга исполнения обязанностей операторов

Утверждены требования к ГИС мониторинга исполнения обязанностей операторов - 21.03.2025, ПРАЙМ

Утверждены требования к ГИС мониторинга исполнения обязанностей операторов

Правительство утвердило требования к государственной информационной системе, через которую будет отслеживаться исполнение операторами обязанностей при оказании... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T23:52+0300

2025-03-21T23:52+0300

2025-03-21T23:52+0300

экономика

минцифры

правительство рф

сотовая связь

https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство утвердило требования к государственной информационной системе, через которую будет отслеживаться исполнение операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ), прокомментировали в Минцифры. "Правительство России утвердило необходимые нормативные документы перед запуском новой государственной информационной системы мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ). В частности, требования к её функциям, структуре, правила и порядок взаимодействия с другими информсистемами. Постановление о ГИС КСИМ подписал премьер-министр Михаил Мишустин", - сказали в Минцифры. Там же отметили, что новая ГИС создается на базе действующего информационного ресурса Роскомнадзора. Система продолжит сверять на актуальность информации, которую уже подают операторы - к примеру, внесение даты заключения/расторжения договора с абонентом, начало оказания услуг и так далее. Операторы передают в Роскомнадзор эти сведения с 2022 года. В новой инфорсистеме функционал расширится. Так, например, оператор будет вносить дополнительную информацию - данные о сотруднике, оформившем договор, и количество оформленных номеров на человека. Все данные будут передаваться в ГИС с согласия абонентов. "Система создается во исполнение Федерального закона от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ. Он в том числе ограничил количество сим-карт, которые могут оформить на себя россияне и иностранцы. Эта мера направлена на сокращение количества случаев телефонного мошенничества в стране", - добавили в Минцифры.

https://1prime.ru/20250318/shadaev-855887229.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минцифры, правительство рф, сотовая связь