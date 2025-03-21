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Глава МИД Италии выразил надежду на восстановление связей с Россией - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Италии выразил надежду на восстановление связей с Россией
Глава МИД Италии выразил надежду на восстановление связей с Россией - 21.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Италии выразил надежду на восстановление связей с Россией
Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на восстановление экономических отношений с Россией после завершения конфликта на... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:41+0300
2025-03-21T15:41+0300
политика
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италия
украина
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РИМ, 21 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на восстановление экономических отношений с Россией после завершения конфликта на Украине. "Если будут условия, мы будем рады иметь более позитивные отношения и с Россией", — сказал он журналистам на полях мероприятия в МИД Италии. Таяни отметил, что в России, несмотря на санкции, все еще работают 200 итальянских компаний. Министр повторил, что Италия никогда не находилась в конфликте с Россией."Одно дело защищать право Украины на независимость, ее суверенитет и международное право. Другое — воевать с Россией", — сказал итальянский вице-премьер.Ранее на этой неделе Таяни в интервью газете Stampa заявил, что итальянские власти приняли 11 пакетов военной помощи Украине и дали ей все, что могли.
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россия, италия, украина, мировая экономика
Политика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, Мировая экономика
15:41 21.03.2025
 
Глава МИД Италии выразил надежду на восстановление связей с Россией

Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на восстановление экономических связей с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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РИМ, 21 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на восстановление экономических отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.
"Если будут условия, мы будем рады иметь более позитивные отношения и с Россией", — сказал он журналистам на полях мероприятия в МИД Италии.
Таяни отметил, что в России, несмотря на санкции, все еще работают 200 итальянских компаний. Министр повторил, что Италия никогда не находилась в конфликте с Россией.
"Одно дело защищать право Украины на независимость, ее суверенитет и международное право. Другое — воевать с Россией", — сказал итальянский вице-премьер.
Ранее на этой неделе Таяни в интервью газете Stampa заявил, что итальянские власти приняли 11 пакетов военной помощи Украине и дали ей все, что могли.
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