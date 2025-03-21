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Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей

Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей - 21.03.2025, ПРАЙМ

Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей

В Госдуме совместно с ОАО "РЖД" проработали для организованных групп детей специальные условия поездок в купейных вагонах, рассказала первый зампред комитета... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T19:37+0300

2025-03-21T19:37+0300

2025-03-21T19:37+0300

экономика

ржд

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внутренний туризм

дети

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Госдуме совместно с ОАО "РЖД" проработали для организованных групп детей специальные условия поездок в купейных вагонах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина журналистам. "Устанавливаем специальные тарифы на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах. В мае стартует летняя кампания по плановой перевозке организованных групп детей к местам отдыха. Во избежание ситуации, связанной с нехваткой плацкартных вагонов для удовлетворения имеющегося спроса на плановые групповые детские перевозки и в целях создания более комфортных условий для перевозки большего количества ребят в каникулы, мы совместно с ОАО "РЖД" проработали для них специальные условия поездок не только в плацкартных, но и в купейных вагонах", - сказала она Депутат напомнила, что в 2024 году во время летних массовых детских перевозок участники туристического рынка столкнулись с нехваткой плацкартных вагонов. "Для выполнения части заявленных объёмов перевозчиком предлагались купейные вагоны. В связи с чем существенно возрастала стоимость перевозки, как правило, ложившаяся на плечи родителей, что в конечном итоге влияло на уровень доступности летнего отдыха для детей", - отметила парламентарий. Школкина добавила, что вопрос обсуждался с руководством ОАО "РЖД", которое пошло навстречу, установив специальный тариф. "Так, если в составе поезда будет отсутствовать необходимое количество плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, детям, которые путешествуют в составах плановых организованных групп, будут предоставлены купейные вагоны. При этом стоимость билетов в них будет отличаться незначительно (разница в цене составит всего около 10%)", - рассказала она. По словам депутата, перевозки организованных групп осуществляются как регулярными поездами дальнего следования, так и специальными "детскими" составами, сформированными из современных вагонов, оборудованных всем необходимым. В составах всех поездов, задействованных в детских перевозках, предусмотрены вагоны-рестораны, питание в которых осуществляется по специальному меню, согласованному Роспотребнадзором, добавила депутат. "За пассажирскими поездами, в которых следуют группы детей, установлен особый диспетчерский контроль. На вокзалах обеспечивается наиболее удобная посадка/высадка и кратчайший маршрут прохода детей в залы ожидания и к автомобильному транспорту", - заключила она.

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ржд, госдума, внутренний туризм, дети