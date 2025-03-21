Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/tarify-856003571.html
Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей
Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей - 21.03.2025, ПРАЙМ
Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей
В Госдуме совместно с ОАО "РЖД" проработали для организованных групп детей специальные условия поездок в купейных вагонах, рассказала первый зампред комитета... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T19:37+0300
2025-03-21T19:37+0300
экономика
ржд
госдума
внутренний туризм
дети
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_1330bf876b5dda4fe55f1b712754e535.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Госдуме совместно с ОАО "РЖД" проработали для организованных групп детей специальные условия поездок в купейных вагонах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина журналистам. "Устанавливаем специальные тарифы на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах. В мае стартует летняя кампания по плановой перевозке организованных групп детей к местам отдыха. Во избежание ситуации, связанной с нехваткой плацкартных вагонов для удовлетворения имеющегося спроса на плановые групповые детские перевозки и в целях создания более комфортных условий для перевозки большего количества ребят в каникулы, мы совместно с ОАО "РЖД" проработали для них специальные условия поездок не только в плацкартных, но и в купейных вагонах", - сказала она Депутат напомнила, что в 2024 году во время летних массовых детских перевозок участники туристического рынка столкнулись с нехваткой плацкартных вагонов. "Для выполнения части заявленных объёмов перевозчиком предлагались купейные вагоны. В связи с чем существенно возрастала стоимость перевозки, как правило, ложившаяся на плечи родителей, что в конечном итоге влияло на уровень доступности летнего отдыха для детей", - отметила парламентарий. Школкина добавила, что вопрос обсуждался с руководством ОАО "РЖД", которое пошло навстречу, установив специальный тариф. "Так, если в составе поезда будет отсутствовать необходимое количество плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, детям, которые путешествуют в составах плановых организованных групп, будут предоставлены купейные вагоны. При этом стоимость билетов в них будет отличаться незначительно (разница в цене составит всего около 10%)", - рассказала она. По словам депутата, перевозки организованных групп осуществляются как регулярными поездами дальнего следования, так и специальными "детскими" составами, сформированными из современных вагонов, оборудованных всем необходимым. В составах всех поездов, задействованных в детских перевозках, предусмотрены вагоны-рестораны, питание в которых осуществляется по специальному меню, согласованному Роспотребнадзором, добавила депутат. "За пассажирскими поездами, в которых следуют группы детей, установлен особый диспетчерский контроль. На вокзалах обеспечивается наиболее удобная посадка/высадка и кратчайший маршрут прохода детей в залы ожидания и к автомобильному транспорту", - заключила она.
https://1prime.ru/20250320/rzhd-855962906.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2f58f0f093af65ecb2faaa10379a001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ржд, госдума, внутренний туризм, дети
Экономика, РЖД, Госдума, внутренний туризм, дети
19:37 21.03.2025
 
Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей

Депутаты предлагают установить спецтарифы на билеты в купе для организованных групп детей

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Госдуме совместно с ОАО "РЖД" проработали для организованных групп детей специальные условия поездок в купейных вагонах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина журналистам.
"Устанавливаем специальные тарифы на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах. В мае стартует летняя кампания по плановой перевозке организованных групп детей к местам отдыха. Во избежание ситуации, связанной с нехваткой плацкартных вагонов для удовлетворения имеющегося спроса на плановые групповые детские перевозки и в целях создания более комфортных условий для перевозки большего количества ребят в каникулы, мы совместно с ОАО "РЖД" проработали для них специальные условия поездок не только в плацкартных, но и в купейных вагонах", - сказала она
Депутат напомнила, что в 2024 году во время летних массовых детских перевозок участники туристического рынка столкнулись с нехваткой плацкартных вагонов. "Для выполнения части заявленных объёмов перевозчиком предлагались купейные вагоны. В связи с чем существенно возрастала стоимость перевозки, как правило, ложившаяся на плечи родителей, что в конечном итоге влияло на уровень доступности летнего отдыха для детей", - отметила парламентарий.
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
РЖД предоставили студентам скидку 50% на билет в "Сапсан"
Вчера, 12:37
Школкина добавила, что вопрос обсуждался с руководством ОАО "РЖД", которое пошло навстречу, установив специальный тариф. "Так, если в составе поезда будет отсутствовать необходимое количество плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, детям, которые путешествуют в составах плановых организованных групп, будут предоставлены купейные вагоны. При этом стоимость билетов в них будет отличаться незначительно (разница в цене составит всего около 10%)", - рассказала она.
По словам депутата, перевозки организованных групп осуществляются как регулярными поездами дальнего следования, так и специальными "детскими" составами, сформированными из современных вагонов, оборудованных всем необходимым. В составах всех поездов, задействованных в детских перевозках, предусмотрены вагоны-рестораны, питание в которых осуществляется по специальному меню, согласованному Роспотребнадзором, добавила депутат.
"За пассажирскими поездами, в которых следуют группы детей, установлен особый диспетчерский контроль. На вокзалах обеспечивается наиболее удобная посадка/высадка и кратчайший маршрут прохода детей в залы ожидания и к автомобильному транспорту", - заключила она.
 
ЭкономикаРЖДГосдумавнутренний туризмдети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала