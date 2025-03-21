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Путин поручил внедрить технологии ИИ при производстве беспилотников
Путин поручил внедрить технологии ИИ при производстве беспилотников - 21.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил внедрить технологии ИИ при производстве беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:27+0300
2025-03-21T14:27+0300
2025-03-21T14:27+0300
технологии
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта, в целях повышения автономности беспилотных воздушных судов", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава Сбербанка Герман Греф.
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технологии, владимир путин, сбербанк
Технологии, Владимир Путин, Сбербанк
Путин поручил внедрить технологии ИИ при производстве беспилотников
Путин поручил принять меры для применения технологий ИИ при производстве беспилотников
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для применения технологий искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта, в целях повышения автономности беспилотных воздушных судов", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава Сбербанка Герман Греф.
Правительство выделило субсидии на создание центров развития беспилотников