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Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции
Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции - 21.03.2025, ПРАЙМ
Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции
Французский медиарегулятор Arcom запретил трансляцию "Пятого канала" и СТС на территории страны. Решение связано с применением санкций Евросоюза. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T11:50+0300
2025-03-21T11:50+0300
политика
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ПАРИЖ, 21 мар - ПРАЙМ. Французский медиарегулятор Arcom запретил трансляцию "Пятого канала" и СТС на территории страны. Решение связано с применением санкций Евросоюза."Эти сервисы контролирует компания АО "Национальная Медиа Группа", средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов", - сказано в пресс-релизе Arcom. Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) предписало компании Eutelsat, французскому оператору спутниковой связи, прекратить трансляцию упомянутых российских телеканалов.
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франция
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франция, eutelsat, ес, париж
Политика, ФРАНЦИЯ, Eutelsat, ЕС, Париж
11:50 21.03.2025
 
Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции

Arcom постановил запретить вещание "Пятого канала" и СТС во Франции из-за санкций ЕС

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЦифровое телевещание в Тверской области
Цифровое телевещание в Тверской области - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 21 мар - ПРАЙМ. Французский медиарегулятор Arcom запретил трансляцию "Пятого канала" и СТС на территории страны. Решение связано с применением санкций Евросоюза.
"Эти сервисы контролирует компания АО "Национальная Медиа Группа", средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов", - сказано в пресс-релизе Arcom.
Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) предписало компании Eutelsat, французскому оператору спутниковой связи, прекратить трансляцию упомянутых российских телеканалов.
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