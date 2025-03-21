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Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции

Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции - 21.03.2025, ПРАЙМ

Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции

Французский медиарегулятор Arcom запретил трансляцию "Пятого канала" и СТС на территории страны. Решение связано с применением санкций Евросоюза. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T11:50+0300

2025-03-21T11:50+0300

2025-03-21T11:50+0300

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ПАРИЖ, 21 мар - ПРАЙМ. Французский медиарегулятор Arcom запретил трансляцию "Пятого канала" и СТС на территории страны. Решение связано с применением санкций Евросоюза."Эти сервисы контролирует компания АО "Национальная Медиа Группа", средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках положений европейских санкций, что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов", - сказано в пресс-релизе Arcom. Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) предписало компании Eutelsat, французскому оператору спутниковой связи, прекратить трансляцию упомянутых российских телеканалов.

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франция, eutelsat, ес, париж