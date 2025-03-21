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В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Европы - 21.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Европы
В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Европы - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Европы
Милитаризация Европы представляет собой опасную тенденцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T13:13+0300
2025-03-21T13:13+0300
политика
европа
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Милитаризация Европы представляет собой опасную тенденцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Она (милитаризация - ред.), конечно же, никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению атмосферы взаимного доверия. И не добавляет Европе безопасности", - сказал Песков.Также, по мнению пресс-секретаря, многие европейцы не поддерживают эту тенденцию."...Но практически все следуют в этом мейнстриме", - добавил Песков.
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европа, дмитрий песков, россия
Политика, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, РОССИЯ
13:13 21.03.2025
 
В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Европы

Песков: милитаризация Европы является опасной тенденцией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Милитаризация Европы представляет собой опасную тенденцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Она (милитаризация - ред.), конечно же, никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению атмосферы взаимного доверия. И не добавляет Европе безопасности", - сказал Песков.
Также, по мнению пресс-секретаря, многие европейцы не поддерживают эту тенденцию.
"...Но практически все следуют в этом мейнстриме", - добавил Песков.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Россия наблюдает, согласится ли Киев на урегулирование, заявил Песков
19 марта, 13:58
 
ПолитикаЕВРОПАДмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
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