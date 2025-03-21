https://1prime.ru/20250321/tendentsiya-855990279.html

В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Европы

В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Европы - 21.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Европы

Милитаризация Европы представляет собой опасную тенденцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T13:13+0300

2025-03-21T13:13+0300

2025-03-21T13:13+0300

политика

европа

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Милитаризация Европы представляет собой опасную тенденцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Она (милитаризация - ред.), конечно же, никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению атмосферы взаимного доверия. И не добавляет Европе безопасности", - сказал Песков.Также, по мнению пресс-секретаря, многие европейцы не поддерживают эту тенденцию."...Но практически все следуют в этом мейнстриме", - добавил Песков.

https://1prime.ru/20250319/peskov-855942453.html

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европа, дмитрий песков, россия