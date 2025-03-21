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Эксперт: Трамп презирает Зеленского, а Путин восхищается Путиным - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт: Трамп презирает Зеленского, а Путин восхищается Путиным
Эксперт: Трамп презирает Зеленского, а Путин восхищается Путиным - 21.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт: Трамп презирает Зеленского, а Путин восхищается Путиным
Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T03:32+0300
2025-03-21T03:32+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером Владимиром Путиным, напротив, восхищается, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Трамп явно презирает Зеленского, что ясно из того, как он обошелся с ним 28 февраля. По какой-то причине он восхищается Путиным. Он понимает ход мыслей Путина гораздо лучше, чем Зеленского, что ставит украинцев в очень слабое положение в ходе переговоров", – сказал Кузник. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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общество , мировая экономика, рф, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, минобороны рф, fox news
Экономика, Общество , Мировая экономика, РФ, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Минобороны РФ, Fox News
03:32 21.03.2025
 
Эксперт: Трамп презирает Зеленского, а Путин восхищается Путиным

Профессор Кузник: Трамп презирает Зеленского, а Путин восхищается Путиным

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НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером Владимиром Путиным, напротив, восхищается, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Трамп явно презирает Зеленского, что ясно из того, как он обошелся с ним 28 февраля. По какой-то причине он восхищается Путиным. Он понимает ход мыслей Путина гораздо лучше, чем Зеленского, что ставит украинцев в очень слабое положение в ходе переговоров", – сказал Кузник.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаРФСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинобороны РФFox News
 
 
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